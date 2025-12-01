M jak miłość, odcinek 1897: Marcin znajdzie dowód na niewinność Magdy! To będzie przełom w sprawie aresztowania - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowana Magda w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie coraz gorze znosiła odsiadkę za kratkami! Mimo starań Piotrka nadal będzie w areszcie, oficjalnie oskarżona o defraudację pieniędzy fundacji. Kolejne dni w celi będą się dłużyły Magdzie w nieskończoność, jakby siedziała już w więzieniu wiele tygodni. Chociaż Zduński nie wyciągnie jej na wolność, to Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) znajdzie kogoś, kto uratuje jego żonę.

Śledztwo Marcina w sprawie aresztowania Magdy w 1897 odcinku "M jak miłość"

Nieustępliwy detektyw Marcin w 1897 odcinku "M jak miłość" zacznie drążyć sprawę aresztowania Magdy, sprawdzać prezesa Jana Baczewskiego. Śledztwo doprowadzi go do Błażeja Święcickiego, brata skazanego na więzienie Kazimierza Święcickiego, pijaka z Grabiny, oprawcy Magdy. Chodakowski rozszyfruje przekręt układ młodego Święcickiego z biznesmenem, którego haker opłacił, żeby oskarżył ją o kradzież miliona złotych jego darowizny dla fundacji. Mózgiem całej intrygi był Błażej, któremu zemstę na Magdzie zlecił starszy brat - Święcicki.

Marcin rozszyfruje układ młodego Święcickiego z prezesem Baczewskim w 1897 odcinku "M jak miłość"

Najpierw Chodakowski w 1897 odcinku "M jak miłość" zacznie śledzić młodego Święcickiego, a potem także Baczewskiego, którego przyłapie z kochanką na potajemnej schadzce. A kiedy Budzyński usłyszy od Marcina, że za aresztowaniem Magdy stoi przebywający w więzieniu Święcicki, z trudem w to uwierzy!

- Nie rozumiem, jak taki żul, Święcicki nakłonił brata - faceta, który ma głowę na karku i sporo do stracenia - do ataku na niewinną kobietę?

- Kwestia lojalności. Źle pojętej... Wiesz, kiedy ich ojciec zapił się na śmierć, Święcicki praktycznie wychowywał młodszego brata… Utrzymywał go, pomógł go wykształcić... I młody teraz spłaca zaległe długi. Tak naprawdę, to wcale nie Błażej jest kluczem do rozwiązania tej sprawy... Tylko Baczewski - wyjaśni Marcin.

To będzie dowód na niewinność Magdy w 1897 odcinku "M jak miłość"

W 1897 odcinku "M jak miłość" śledztwo Chodakowskiego i Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) wykaże, że Baczewski w przeszłości brał udział w różnych przekrętach, ale nigdy nie wpadł w ręce policji. Prezes dużej firmy narobił sobie jednak długów i jest ścigany przez wierzycieli. A to będzie dowód na niewinność Magdy, bo przecież nie mógł przelać na konto jej fundacji miliona złotych darowizny, skoro nie ma takich pieniędzy.

Po tym odkryciu Marcin w 1897 odcinku "M jak miłość" nie pójdzie na policję, ale zacznie działać przeciwko Baczewskiemu w inny sposób. Pomoże mu żona prezesa, którą ten zdradza ze swoją sekretarką. Mimo że wcześniej Baczewski miał inne kobiety, to zawsze zachowywał ostrożność, by żona się nie dowiedziała o jego romansach. Do czasu.

- Baczewski obawia się tylko jednej osoby: swojej żony. To ona wniosła w posagu sporą kasę… - wyjawi Marcin.

Żona Baczewskiego w 1897 odcinku "M jak miłość" da Marcinowi nagranie, którego bo obciąży

To właśnie żona Baczewskiego, którą w 1897 odcinku "M jak miłość" Marcin i Andrzej poproszą o pomoc, dostarczy im dowód na to, że biznesmen wziął udział w przekręcie, że dzięki układowi ze Święcickim zarobił dużo pieniędzy i wrobił "panią prezes fundacji, która naraziła się niewłaściwej osobie". Dlaczego Joanna Baczewska (Kinga Głogowska) pogrąży swojego męża? Z zemsty za zdradę! To będzie przysługa za przysługę.