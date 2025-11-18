M jak miłość, odcinek 1894: Rogowski nie dowie się, że Agnes jest jego córką. Zmusi Basię do dyskrecji - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pobyt Agnes w Grabinie przedłuży się i w 1894 odcinku "M jak miłość" córka nieżyjącej Elsy, miłości Artura ze studenckich czasów, będzie miała coraz więcej do ukrycia przed Rogowskimi. Oni oczywiście wyczują, że Agnes nie jest z nim szczera, ale uznają, że chodzi o jej problemy z byłym kochankiem, prześladowcą Martinem (Paweł Izdebski).

Badanie DNA w 1894 odcinku "M jak miłość" potwierdzi, że Agnes jest córką Artura

Tymczasem Agnes w 1894 odcinku "M jak miłość" zdobędzie materiał genetyczny Artura do testów na ojcostwo i zleci badanie DNA, by się upewnić, czy słusznie podejrzewa, że jest jej biologicznym ojcem. Pechowo dokument potwierdzający, że Agnes jest córką Rogowskiego wpadnie w ręce Basi, która nie poradzi sobie z taką rewelacją! Świadomość, że ojciec oszukał ją i jej matkę Marysię (Małgorzata Pieńkowska) będzie dla Basi nie do zniesienia. Upije się, żeby jakoś przetrawić nowinę, że ma przyrodnią siostrę.

Agnes w 1894 odcinku "M jak miłość" wyzna Basi, że Artur nie wie, że jest jego drugą córką

Na tym nie koniec, bo w 1894 odcinku "M jak miłość" to właśnie Agnes wpadnie na pijaną nastolatkę, która ledwo dotrze do domu. Pomoże jej po cichu dostać się do pokoju, żeby Marysia i Artur nie zauważyli, w jakim stanie jest ich córka. Właśnie wtedy Basia przyzna się Agnes, że upiła się przez kłamstwa ojca.

Przyrodnia siostra zapewni jedna, że Rogowski nie wie, że ma drugą córkę. Poprosi Basię, żeby zachowała to w tajemnicy, bo będzie potrzebowała czasu na wyznanie ojcu całej prawdy.

- Twój tata też nie wie... Nawet się nie domyśla, przysięgam! - I co teraz zrobisz? To znaczy, że my... że jesteś... moją przyrodnią siostrą? - Na to wygląda... Basiu, ja proszę cię tylko, żebyś na razie nikomu o tym nie mówiła... Dała mi trochę czasu, żeby to na spokojnie przemyśleć... - cytuje słowa Agnes portal światseriali.interia.pl.

Czy i kiedy w "M jak miłość" Artur dowie się, że jest ojcem Basi?

To oznacza, że w 1894 odcinku "M jak miłość" Artur nie dowie się, że Agnes jest jego córką, że ma jeszcze jedno, nieślubne, dorosłe dziecko, owoc młodzieńczego romansu z Elsą Meyer. Póki co nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach Agnes powie Rogowskiemu, że jest jej ojcem.