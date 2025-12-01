M jak miłość, odcinek 1894: Kochanek Agnes ruszy za nią do Grabiny! Kolega Rogowskiego doniesie Martinowi, gdzie się ukryła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bezwzględny Martin w 1894 odcinku "M jak miłość" nie spocznie póki, nie odnajdzie Agnes. Przyjechał do Polski z Niemiec, żeby odzyskać ukochaną i nie cofnie się przed niczym, aby Agnes do niego wróciła. Mimo że rozstali się, bo Martin okazał się facetem, który chciał ją kontrolować, nie znosił żadnego słowa sprzeciwu, dręczył ją, a po zerwaniu zaczął wręcz prześladować.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1895: Marcin wyciągnie z Agnes całą prawdę o podłym kochanku. Córka Artura wyzna, jak Martin skrzywdził inne kobiety - ZDJĘCIA

Kolega Artura Rogowskiego w 1894 odcinku "M jak miłość" wyda Martinowi Agnes

W finale 1894 odcinka "M jak miłość" Martin dowie się, gdzie jest Agnes, ustali, że ukryła się przed nim w Grabinie w domu Artura Rogowskiego. Pomoże mu w tym kardiolog Marek, kolega Artura, wybitny specjalista, który często jeździ z wykładami po Europie i właśnie w Berlinie poznał Agnes, córkę zmarłej Elsy, dawnej ukochanej Rogowskiego.

Podstęp Martina w 1894 odcinku "M jak miłość" zadziała!

Żeby wydobyć od Marka informację o miejscu kryjówki Agnes, w 1894 odcinku "M jak miłość" Martin ucieknie się do podstępu. Zadzwoni do kardiologa, podając zupełnie inne nazwisko. Przekona też Marka, że zniknięcie Agnes wzbudza coraz większy niepokój nie tylko jego, ale także innych współpracowników w instytucie medycznym w Berlinie.

- Dobry wieczór, mówi Peter Krazue, mam pana numer z instytutu. Przepraszam, że dzwonię tak późno, ale bardzo się martwię o naszą wspólną znajomą, Agnes Rotke...

- Dlaczego? Coś się stało?

- Właśnie o to chodzi, że nie wiemy. Straciliśmy z nią kontakt po jej wyjeździe do Polski - wyjaśni Martin.

- Niestety my też...

- My?

- Ja i mój kolega Artur... - wygada się Marek.

- Czy pana kolega widział się z Agnes w Polsce? - dopyta nieobliczalny Niemiec, który tak dowie się, że kobieta była w Grabinie. I najpewniej tam się ukryła.

Martin w 1894 odcinku "M jak miłość" ruszy do Grabiny po Agnes!

Bladym świtem w 1894 odcinku "M jak miłość" Martin ruszy do rodzinnej wsi Mostowiaków, układając w głowie plan, jak odzyskać Agnes. - Do zobaczenia moja piękna... - powie przed opuszczeniem hotelu w Warszawie.