M jak miłość, odcinek 1893: Kamil prawnikiem Kingi. Pójdzie siedzieć tak Magda? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1893 odcinku Kinga przejmie pełną odpowiedzialność za fundację „Dla Dzieci i Młodych Dorosłych” i będzie próbowała ratować sytuację podopiecznych, którzy nie otrzymali jeszcze przelewów. Do Zduńskiej zadzwoni telefon z informacją, że ma stawić się na przesłuchaniu w charakterze świadka. Jako wiceprezeska fundacji będzie mogła wnieść wiele informacji dotyczących finansów i działań Magdy, ale perspektywa przesłuchania wywoła u niej stres i niepokój.

Telefon od służb do Kingi w 1893 odcinku "M jak miłość"

W międzyczasie Kinga będzie musiała tłumaczyć się podopiecznym fundacji, w tym Tosi, że przelewy nie dotrą w terminie. Zduńska nie powie im prawdy o areszcie Magdy, aby nie wywołać paniki.

- Dzień dobry, Tosiu…

- O, Pani Kinga, dzień dobry. Właśnie miałam dzwonić do Pani Magdy, bo przelew jeszcze nie doszedł – powie nieco poddenerwowana dziewczynka.

- Tak, Tosiu i chciałam ci w imieniu Magdy i swoim bardzo przeprosić, niestety będzie opóźnienie – odpowie Kinga. - Tosiu, chciałabym cię jakoś pocieszyć, ale nie będę cię okłamywać. Konto fundacji zostało zablokowane – tłumaczy Kinga.

Kamil nowym prawnikiem Kingi

Na szczęście Kinga będzie mogła liczyć na wsparcie Kamila Gryca, który zgodzi się reprezentować ją jako prawnik podczas przesłuchania. Choć Zduńska będzie zestresowana, Kamil na pewno pomoże jej przygotować się do rozmowy z prokuratorem i zapewni, że jej prawa będą w pełni respektowane.

W finale 1893 odcinka "M jak miłość" Kinga nie zostanie aresztowana i nie trafi do więzienia, ale będzie musiała stawić czoła stresowi związanym z pełnieniem obowiązków przy fundacji oraz wsparciem przyjaciółki w trudnym procesie prawnym. To właśnie Kinga pokaże, że potrafi działać w kryzysie i być prawdziwym wsparciem dla Magdy Budzyńskiej i podopiecznych fundacji.