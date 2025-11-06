M jak miłość, odcinek 1892: Tajemnica Kamila. Znów będzie działał za plecami Anity

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po trudnych chwilach w domu prawnika Anita i Kamil znów odnaleźli bliskość, wkrótce po namiętnych momentach we dwoje przyjdzie pora na szczerą rozmowę, w której Laskowska przyzna, że martwi ją coraz bardziej niepokojące zachowanie matki. Wtedy Gryc spróbuje rozładować napięcie żartem, ale szybko zrozumie, że sprawa nie jest błaha.

Zaginięcie Anny w 1892 odcinku „M jak miłość” wstrząśnie Anitą

W 1892 odcinku „M jak miłość” obawy Anity niestety się potwierdzą. Anna Lerman zniknie bez śladu, a kontakt z nią całkowicie się urwie. Nikt nie będzie wiedział, gdzie przebywa ani co się z nią stało. Dla Anity będzie to jak powrót do dawnych lękó, znów poczuje się bezradna wobec kobiety, która przez lata była źródłem bólu i niepewności.

Tuż przed zniknięciem matka Anity zacznie zachowywać się coraz bardziej niepokojąco. Sytuacje takie jak zapomnienie o podstawowych rzeczach, np. niezabranie prezentów dla Poli (Hanna Nowosielska), albo nagły zanik pamięci spowodują, że sytuacja z dnia na dzień będzie coraz poważniejsza.

Kiedy Anita próbowała zrozumieć, co się dzieje, Anna tłumaczyła się pracą i przemęczeniem. Jednak prawda wyjdzie na jaw! kobieta z wydawnictwa poinformuje Laskowską, że jej matka od dawna nie oddała nowego tekstu i unika kontaktu. Gdy Anita postanowi wyjaśnić to osobiście, odkryje, że Anny nie ma w domu od tygodni. Jej telefon był wyłączony, a sąsiedzi również nic nie wiedzą.

Tajemnica Kamila. Będzie działał za plecami Anity

Kamil w tajemnicy przed Anitą zacznie własne śledztwo. W 1892 odcinku „M jak miłość” Kamil nie będzie mógł dłużej patrzeć, jak ukochana zamartwia się zniknięciem matki. Postanowi działać na własną rękę i w tajemnicy przed Anitą zacznie szukać Anny. Gryc będzie przekonany, że nie może zostawić tej sprawy przypadkowi, zwłaszcza jeśli kobieta rzeczywiście mogła zagubić się lub stracić orientację w terenie. Prawnik rozważy nawet, by poprosić o pomoc Marcina (Mikołaj Roznerski) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), którzy prowadzą agencję detektywistyczną. Chce jak najszybciej odnaleźć Annę, zanim stanie się coś gorszego.

Z każdym dniem sytuacja będzie coraz bardziej dramatyczna. Anita straci nadzieję, a Kamil coraz głębiej zaangażuje się w poszukiwania, ukrywając to przed ukochaną. Wszystko wskazuje na to, że wątek zaginionej Anny Lerman stanie się jednym z najtrudniejszych momentów w życiu pary. Jak Anita zareaguje na fakt, iż ukochany zataja przed nią pewne fakty? To może się źle skończyć.