M jak miłość, odcinek 1888: Namiętne chwile Anity i Kamila w łóżku. Szybko przerwie igraszki - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-11-05 10:02

W 1888 odcinku „M jak miłość” Anita (Melania Grzesiewicz) i Kamil (Marcin Bosak) znów będą szczęśliwi po okresie nieporozumień i napięć. Po namiętnych chwilach we dwoje przyjdzie czas na szczerą rozmowę. Choć Gryc będzie chciał cieszyć się spokojem, Anita nie zdoła ukryć niepokoju, zmartwi ją dziwne zachowanie swojej matki, Anny (Dorota Kamińska). Kobieta, z którą dopiero niedawno odbudowała kontakt, zacznie zachowywać się coraz bardziej niepokojąco. Czy to początek nowego dramatu w życiu Anity?

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Anita przez wiele lat nie utrzymywała kontaktu z matką. Anna zniszczyła jej dzieciństwo, bo w domu nie brakowało przemocy, a alkohol stawał się codziennością. Te doświadczenia sprawiły, że Anita ponad wszystko ceni dziś spokój i bezpieczeństwo. U boku Kamila stworzyła szczęśliwą rodzinę i razem z nim opiekuje się jego córką Polą (Hanna Nowosielska). Wydawało się, że przeszłość została zamknięta na dobre.

Poważna rozmowa Kamila z Anitą o dziwnym zachowaniu Anny

Tymczasem w 1888 odcinku „M jak miłość” po chwilach pełnuch bliskości z ukochanym, Anita znów zacznie się zamartwiać. Sam prawnik zauważy, że coś jest nie tak.

– (…) A ty jesteś tu ze mną? – zapyta Kamil, widząc nieobecną minę ukochanej. – Jak tak, to igraszki, a jak facet chce pogadać, to… – rzuci półżartem, próbując ją rozchmurzyć. Anita jednak nie odpowie uśmiechem.

Mam problem z mamą. Dziwnie się zachowuje, w ogóle mnie nie słucha, a jak słucha, to jakby nieobecna – wyzna zmartwiona.

No to macie trochę wspólnego – odparuje z przekąsem Gryc.

– Wiesz co, z tobą naprawdę nie da się poważnie porozmawiać – skwituje Anita.

Oj, dobra, to zaproś ją tutaj, może pogadacie – zaproponuje Kamil, nie domyślając się, że problem jest dużo głębszy.

Czy Anita znów przeżyje rodzinny koszmar?

Anita po wielu latach próbowała naprawić relację z matką, wierząc, że ich życie w końcu się unormuje. Spotkania z Anną miały być początkiem nowego etapu pełnego spokoju i zrozumienia. Niestety, sielanka nie potrwa długo. W nowych odcinkach „M jak miłość” Anna zacznie zachowywać się coraz dziwniej. Jej decyzje będą coraz bardziej chaotyczne, a zachowanie niepokojące. Anita poczuje, że coś złego znów wisi w powietrzu. Przeszłość, o której chciała zapomnieć, wróci ze zdwojoną siłą, a jej relacja z Kamilem ponownie zostanie wystawiona na próbę.

