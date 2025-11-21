M jak miłość, odcinek 1892: Koszmarna noc Magdy w celi. Andrzej nie wyciągnie chorej na serce żony z aresztu - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowanie Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość" to będzie jak ziszczenie najgorszego horroru! Szczególnie, że Budzyńscy nie będą wiedzieli kto stoi za tym przekrętem, kto wrobi Magdę w przestępstwo, za które będzie jej groziła długa odsiadka w więzieniu. Nie połączą "zniknięcia" miliona złotych z konta fundacji Magdy ze sprawą Święcickiego (Artur Paczesny), który chciał ja zabić. A tym bardziej z jego młodszym bratem, hakerem Błażejem (Adrian Budakow), który stoi za włamaniami do jej komputera...

Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" przesłuchiwana na policji. Będą mocne dowody

Po tym jak w 1892 odcinku "M jak miłość" policja zatrzyma Magdę, aspirant Przewrocki (w tej roli Remigiusz Jankowski) podczas przesłuchania na komisariacie uprzedzi prawniczkę, że grozi jej zarzut defraudacji miliona złotych, że o jej dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd. Budzyński kompletnie nie będzie wiedział co robić. Natychmiast wezwie Piotrka Zduńskiego (Marcin Mroczek), żeby został obrońcą Magdy.

- To nie jest jakieś podejrzenie, że może coś się się stać, tylko to się od razu dzieje. Od razu wskakujemy na 10. piętro emocji i niebezpieczeństwa jednocześnie. Dla Magdy i Andrzeja świat się wali... Jeśli ktoś kogoś aresztuje na ulicy, to znaczy, że tam są dobre dowody. A jeśli są dobre dowody, to jest gra o najwyższą stawkę... - uprzedził Krystian Wieczorek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Straszna noc Magdy w areszcie w 1892 odcinku "M jak miłość". Andrzej nic nie zrobi

Aresztowana Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" spędzi noc w więziennej celi, a załamany Andrzej nie będzie mógł pojąć, jak do tego doszło i co najważniejsze - kto stoi za kradzieżą pieniędzy z konta fundacji Magdy.

- Andrzej ma do siebie pretensje, że wielu rzeczy nie sprawdził. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś jest dobrze przygotowany do oszustwa, to robi wszystko, żeby te ślady dobrze zatrzeć - dodał Wieczorek.

Czy chore serce Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość" wytrzyma odsiadkę w więzieniu?

Chora na serce Magda zamknięta za kratami aresztu w 1892 odcinku "M jak miłość" poczuje się zupełnie sama. Jakby nie miała już nikogo, kto mógłby ją uratować przed więzieniem. Pod wpływem silnego stresu zacznie płakać, modląc się o uwolnienie. Niestety nie tak szybko wyjdzie z aresztu.

- Magda ma świadomość, że wpadła w jakiś tryb systemu. Nagle się okazuje, że ten system może być miażdżący, okrutny i niesprawiedliwy. To jest taki moment, kiedy Magda jest naprawdę sama... - zapowiedziała Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".