M jak miłość, odcinek 1892: Andrzej sprzeda siedlisko Magdy. To dopiero początek nieszczęść u Budzyńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Siedlisko Magdy pójdzie na sprzedaż w 1892 odcinku "M jak miłość". Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie dla pensjonatu w Grabinie. Wiosna w pełni nie przyciągnęła tłumu turystów, którzy o tej porze roku zwykle chętnie odwiedzali letniskowy dom Budzyńskiej.

Dlaczego Andrzej sprzeda siedlisko w 1892 odcinku "M jak miłość"?

Odstraszyły ich negatywne opinie o siedlisku, które zamieścił w internecie haker Błażej Święcicki (Adrian Budakow). Ale Magda cały czas podejrzewa, że to sprawka nieuczciwej konkurencji. Doszło do tego, że Andrzej zaczął dokładać do biznesu żony. Stać go na to, bo przecież jest wziętym prawnikiem, ma własną kancelarię, ale wreszcie chłodna kalkulacja weźmie górę nad sentymentem do tego miejsca.

Złe wieści dla Magdy od Budzyńskiego w 1892 odcinku "M jak miłość"

Dla dobra Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość" Andrzej przekaże jej decyzję o sprzedaży siedliska w możliwe najdelikatniejszy sposób. Obsypie też ukochaną kwiatami, żeby złagodzić ból po stracie pensjonatu, wiejskiego domu, który nie zawsze był ich oazą spokoju, ale przeżyli tam wiele pięknych chwil. Bukiet od Andrzeja wzbudzi jednak czujność Magdy, która słusznie będzie podejrzewała, że kryje się za tym coś więcej.

- Tyle pięknych kwiatów bez okazji? Czy jest jakieś drugie dno?

- No jest...

- Stało się coś? - Magda spojrzy na męża podejrzliwie.

- Stało się. Zamieściłem ogłoszenie o sprzedaży siedliska - ogłosi Budzyński.

- Czy to jest ostateczna decyzja?

- Tak... Tracimy siedlisko i piękny ogród. Jak wiem, jak bardzo kochałaś to miejsce...

- Kocham! - poprawi go Magda.

- "Kochasz"... Chciałem ci ofiarować jakąś namiastkę - wyjaśni Andrzej.

- Tam teraz jest najpiękniej. Wszystko kwitnie. Jest... No nic, dobrze. Trzeba będzie pójść do przodu - stwierdzi Magda.

- No tak. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jestem przekonany, że za rogiem czeka nas nowe otwarcie. Ahoj przygodo!

- Mam nadzieję, że życie nam to jakoś wynagrodzi, że czeka na nas coś wspaniałego... - Budzyńska będzie się łudziła, że najlepsze wciąż przed nią.

- Kochanie, wiesz, co jest najważniejsze? Że to na nas czeka nowe otwarcie. Jesteśmy w tym razem...

- Masz rację - odpowie Magda, nieświadoma tego jakie nieszczęście na nią spadnie w 1892 odcinku "M jak miłość".