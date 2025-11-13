M jak miłość, odcinek 1891: Tak Dorota będzie walczyć o życie Franka. Nie zostawi pobitego chłopca samego - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

To nie przypadek, że w 1891 odcinku "M jak miłość" Dorota zainteresuje się losem Franka, który tak jak ona jest pacjentem kliniki Olka (Maurycy Popiel). Zauważy smutnego chłopca, który będzie leżał kompletnie sam w szpitalnym łóżku na oddziale dziecięcym i zrobi się jej go żal. Szczególnie po tym, co usłyszy od Anety, że Franek nie ma nikogo, że ojczym go pobił, a do tego chłopiec musiał zrezygnować z marzeń o grze w piłkę nożną, bo doznał poważnej kontuzji.

Los Franka poruszy Dorotę w 1891 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że w 1891 odcinku "M jak miłość" Dorota będzie poruszona cierpieniem Franka bezbronnej ofiary przemocy domowej. Żona Bartka zobaczy w małym pacjencie kogoś bliskiego, kogoś, kto mógłby być jej synem, bo będą do siebie tacy podobni. W końcu zanim Dorota wyszła za mąż za Lisieckiego też nie miała nikogo na świecie. Ogromna fortuna,miliony na koncie i rezydencja w Grabinie nie dawały jej szczęścia, bo brakowało w jej życiu miłości, a potem na Dorotę spadła śmiertelna choroba - rak mózgu.

Dorota w 1891 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Franek jest do niej podobny

- Przez swoje doświadczenia Dorota jest w stanie zrozumieć emocje Franka. Zobaczy w nim kogoś bardzo bliskiego i też podobnego w jakiś sposób do siebie. Nawiązując do swojej walki, swojej historii, chce powiedzieć, że nigdy nie należy tracić nadziei... Przez relację z Frankiem Dorota zdaje sobie sprawę z tego, jak pięknie byłoby być matką... Tutaj wywiązuje się taka relacja z jednej strony przyjacielska, a z drugiej strony Dorota już chce go objąć taką matczyną opieką. Nie chce go zostawiać... - zapowiedziała Iwona Rejzner z "Kulisach serialu M jak miłość".

Dorota i Franek zaprzyjaźnią się w 1891 odcinku "M jak miłość"

Jak Franek w 1891 odcinku "M jak miłość" zareaguje na pomoc Doroty? Na miły gest kompletnie obecnej kobiety, pacjentki z kliniki, która odwiedzi go na oddziale dziecięcym z pizzą? Będzie wdzięczny, że doda mu otuchy w tak dramatycznym czasie, lecz także podaruje mu coś więcej - przyjaźń.

Podczas szczerej rozmowy Doroty z Frankiem w 1891 odcinku "M jak miłość" z jej ust padnie zachęta do walki, zapewnienia, że chłopiec nie jest, że nawet w szpitalu otaczają go ludzie, którym nie jest obojętny jego los.