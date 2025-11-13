M jak miłość, odcinek 1891: Dorota będzie walczyć o życie Franka. Nie zostawi pobitego chłopca samego - ZDJĘCIA, WIDEO

Agnieszka Pyź
2025-11-13 15:41

W 1891 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) będzie tak poruszona historią Franka (Jarosław Śmigielski), pobitego przez ojczyma pacjenta Anety (Ilona Janyst), że zrobi wszystko, żeby chłopcu pomóc. Jak tego dokona? Podczas spotkania z Frankiem w klinice, Dorota udowodni, że chociaż wszystko stracił, nie ma rodziny oraz domu, to musi walczyć o swoje życie. Trudne doświadczenia Doroty pozwolą jej dostrzec w nim kogoś podobnego do niej. Poza tym dzięki temu chłopcu w 1891 odcinku "M jak miłość" poczuje się jak matka... Poznaj szczegóły i zobacz poruszające WIDEO z tych scen.

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

To nie przypadek, że w 1891 odcinku "M jak miłość" Dorota zainteresuje się losem Franka, który tak jak ona jest pacjentem kliniki Olka (Maurycy Popiel). Zauważy smutnego chłopca, który będzie leżał kompletnie sam w szpitalnym łóżku na oddziale dziecięcym i zrobi się jej go żal. Szczególnie po tym, co usłyszy od Anety, że Franek nie ma nikogo, że ojczym go pobił, a do tego chłopiec musiał zrezygnować z marzeń o grze w piłkę nożną, bo doznał poważnej kontuzji. 

Historia Franka poruszy Dorotę w 1891 odcinku "M jak miłość" 

Nic dziwnego, że w 1891 odcinku "M jak miłość" Dorota będzie poruszona cierpieniem Franka bezbronnej ofiary przemocy domowej. Żona Bartka zobaczy w małym pacjencie kogoś bliskiego, kogoś, kto mógłby być jej synem, bo będą do siebie tacy podobni. W końcu zanim Dorota wyszła za mąż za Lisieckiego też nie miała nikogo na świecie. Ogromna fortuna,miliony na koncie i rezydencja w Grabinie nie dawały jej szczęścia, bo brakowało w jej życiu miłości, a potem na Dorotę spadła śmiertelna choroba - rak mózgu. 

Dorota w 1891 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Franek jest do niej podobny

- Przez swoje doświadczenia Dorota jest w stanie zrozumieć emocje Franka. Zobaczy w nim kogoś bardzo bliskiego i też podobnego w jakiś sposób do siebie. Nawiązując do swojej walki, swojej historii, chce powiedzieć, że nigdy nie należy tracić nadziei... Przez relację z Frankiem Dorota zdaje sobie sprawę z tego, jak pięknie byłoby być matką... Tutaj wywiązuje się taka relacja z jednej strony przyjacielska, a z drugiej strony Dorota już chce go objąć taką matczyną opieką. Nie chce go zostawiać... - zapowiedziała Iwona Rejzner z "Kulisach serialu M jak miłość".

Dorota i Franek zaprzyjaźnią się w 1891 odcinku "M jak miłość"

Jak Franek w 1891 odcinku "M jak miłość" zareaguje na pomoc Doroty? Na miły gest kompletnie obecnej kobiety, pacjentki z kliniki, która odwiedzi go na oddziale dziecięcym z pizzą? Będzie wdzięczny, że doda mu otuchy w tak dramatycznym czasie, lecz także podaruje mu coś więcej - przyjaźń. 

Podczas szczerej rozmowy Doroty z Frankiem w 1891 odcinku "M jak miłość" z jej ust padnie zachęta do walki, zapewnienia, że chłopiec nie jest, że nawet w szpitalu otaczają go ludzie, którym nie jest obojętny jego los. 

- Jesteś młody, masz teraz kontuzję, ale to można wyleczyć. Przed tobą całe długie życie... Trzeba zacisnąć zęby i walczyć! - wyzna Dorota ze łzami w oczach wpatrując się we Franka. 

