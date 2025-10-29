M jak miłość, odcinek 1890: Barbara zemdleje na ślubie Kamy i Marcina! To zasłabnięcie opóźni ceremonię - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" będzie zagrożony z powodu omdlenia Barbary? Pod wpływem nerwów Mostowiakowa źle się poczuje, zblednie i zrobi się jej gorąco... Na pierwszy rzut oka tak to będzie wyglądało. Ale to, co wydarzy się w Pałacu Ślubów w Konstancinie przed ślubem, będzie tylko misternie zaplanowanym podstępem Barbary, żeby ceremonia doszła do skutku. W realizacji tego planu seniorki weźmie też udział jej córka Marysia.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1890: Ślub Kamy i Marcina z komplikacjami. Ta mina mówi wszystko! Na weselu będzie jeszcze gorzej - ZDJĘCIA

Omdlenie Barbary w 1890 odcinku "M jak miłość" przerazi gości na ślubie Kamy i Marcina

Jak do tego dojdzie, że w 1890 odcinku "M jak miłość" Barbara zemdleje w urzędzie, a goście zaproszeni na ślub Kamy i Marcin wstrzymają oddech, że życie nestorki rodu Mostowiaków może być zagrożone? Kulisy jednego z ważniejszych ślubów w historii hitowego serialu TVP powoli wychodzą na światło dzienne, a część z nich ujawnił portal światseriali.interia.pl. Dzięki temu wiemy, że Barbara tylko uda zasłabnięcie przed urzędniczką, żeby Marcin zdążył przywieźć Kamę do urzędu!

Kama zaśpi na ślub z Marcinem w 1890 odcinku "M jak miłość"

Nie jest już żadną tajemnicą, że w 1890 odcinku "M jak miłość" Kama zaśpi na własnym ślub! Nie dotrze do Pałacu Ślubów do willi Kamilin w Konstancinie na czas, bo nałyka się leków na uspokojenie i zapadnie w głęboki sen po powrocie od fryzjerki i makijażystki. W tym czasie Marcin razem ze świadkiem Olkiem (Maurycy Popiel), świadkową Anią (Alina Szczegielniak) i zaproszonymi gośćmi będzie panikował, że Kama uciekła i ślubu nie będzie!

Urzędniczka będzie chciała odwołać ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ urzędniczka w 1890 odcinku "M jak miłość" zagrozi, że odwoła ślub Kamy i Marcina, nie będzie chciała dłużej czekać na pojawienie się panny młodej, bo trzeba będzie zwolnić salę na kolejną uroczystość, Barbara postanowi działać. Udając omdlenie wywoła spore poruszenie wśród gości. Marysia, wtajemniczona w plan matki, też odegra niezłą scenę.

M jak miłość. Wieczór kawalerski Marcina skończy się totalną klapą! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Mamo źle się czujesz, tak? Jesteś strasznie blada! - krzyknie Marysia - Trochę mi słabo... Możemy na chwilę usiąść? - Niech ktoś otworzy tu okno! Spokojnie, wszystko będzie dobrze... Co dokładnie się dzieje? - zapyta wystraszona urzędniczka z Pałacu Ślubów. - Nagle zrobiło mi się strasznie gorąco... - wyjaśni słabym głosem Barbara.

Barbara w 1890 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się, że udawała zasłabnięcie

A kiedy Marcin i Kama w 1890 odcinku "M jak miłość" zjawią się w urzędzie, Barbara nagle poczuje się dużo lepiej! Marcin zaniepokoi się jednak poruszeniem jakie wywoła omdlenie Mostowiakowej. Od razu zapyta przybraną ciocię, co się stało. Ona nie przyzna się, że tylko udawała zasłabnięcie.

- Nic takiego! To tylko nerwy, ale już mi lepiej... Możecie zaczynać - zapewni Barbara, posyłając porozumiewawczy uśmiech do Marysi.

Wesele Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" pełne niespodzianek

Kama i Marcin, mimo przeszkód, wezmą ślub w 1890 odcinku "M jak miłość", ale ich wesele w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) też będzie pełne niespodzianek. Bo odurzona lekami Kama prześpi przyjęcie weselne...