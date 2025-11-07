M jak miłość, odcinek 1889: Nieszczęście spadnie na Marysię i Artura. Nie przewidzą, co im teraz grozi - ZDJĘCIA, WIDEO

Agnieszka Pyź
2025-11-07 12:17

W 1889 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) nie będą świadomi tego, jak wielkie zło czai się za rogiem, jakim zagrożeniem dla ich rodziny jest pewien mężczyzna, który przyjedzie do Polski z Niemiec. W dniu, w którym Rogowscy przyjmą pod dach domu w Grabinie Agnes (Amanda Mincewicz), w Warszawie zjawi się jej prześladowca, były kochanek Martin (Paweł Izdebski). To właśnie on w 1889 odcinku "M jak miłość" sprowadzi nieszczęście na Rogowskich? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęśliwe chwile Marysi i Artura w 1889 odcinku "M jak miłość" zniszczy pojawienie się człowieka, którego zamiary pozostaną tajemnicą, ale stanie się jasne, że Rogowscy powinni się go bać. Chodzi o Martina, byłego kochanka Agnes, który ją prześladuje, przed którym musiała uciekać z Niemiec.

Prześladowca Agnes znajdzie ją w Grabinie w 1889 odcinku "M jak miłość"

Kiedy powoli zaczną wychodzić przerażające fakty z życia córki zmarłej Elsy, dawnej ukochanej Artura, w 1889 odcinku "M jak miłość" postanowi on udzielić młodej lekarce pomocy i schronienia w domu w Grabinie. Nie podejrzewając nawet, że Agnes ściągnie na rodzinę Rogowskich ogromne problemy. Tuż po tym jak Agnes przyzna się Arturowi, jaki koszmar przeżyła przez Martina, nieobliczalny prześladowca przyjedzie do Polski. 

- Martin chciał kontrolować, co robię, gdzie jestem. Boję się, że mnie znajdzie... Czuję, że Martin wie, gdzie jestem... - powie Agnes. 

Tak Martin w 1889 odcinku "M jak miłość" dowie się, gdzie ukryje się Agnes

Obawy Agnes potwierdzą się, gdy w 1889 odcinku "M jak miłość" Martin dotrze do hotelu w Warszawie, w którym do tej pory przebywała jego ukochana. Przekupi recepcjonistkę, żeby udzieliła mu informacji o lekarce z Niemiec, a potem znajdzie inny sposób, żeby namierzyć ją w Grabinie. Zadzwoni do przyjaciela Rogowskiego, kardiologa Marka (Tomasz Traczyński), który wygada się przed Martinem, gdzie jest Agnes, gdzie się przed nim ukrywa. 

To on sprowadzi nieszczęście na Rogowskich w 1889 odcinku "M jak miłość"?

Wygląda na to, że tylko przez krótką chwilę w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes będzie się czuła bezpiecznie w domu Artura i jego rodziny. Nie powie Rogowskiemu, że jest jej ojcem, ale skorzysta z życzliwego przyjęcia, ciepła i troski, jakie okaże jej razem z Marysią (Małgorzata Pieńkowska). 

Co zrobi Martin, żeby znaleźć Agnes i jakie będzie miał wobec niej zamiary? W "Kulisach serialu M jak miłość" Paweł Izdebski, który zagra nowego bohatera, czarny charakter, uchylił rąbka tajemnicy, że Martin może sprowadzić nieszczęście nie tylko na Agnes, lecz także na Rogowskich. 

- Martin jest zdeterminowany, żeby odzyskać swoją miłość. W swojej ocenie ma bardzo dobre zamiary, ale państwo przekonacie się, czy tak jest naprawdę i czy to są dobre okoliczności dla samej Agnes... - zapowiedział Paweł Izdebski. 

