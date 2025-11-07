M jak miłość, odcinek 1889: Nieszczęście spadnie na Marysię i Artura. Nie przewidzą, co im teraz grozi - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęśliwe chwile Marysi i Artura w 1889 odcinku "M jak miłość" zniszczy pojawienie się człowieka, którego zamiary pozostaną tajemnicą, ale stanie się jasne, że Rogowscy powinni się go bać. Chodzi o Martina, byłego kochanka Agnes, który ją prześladuje, przed którym musiała uciekać z Niemiec.

Prześladowca Agnes znajdzie ją w Grabinie w 1889 odcinku "M jak miłość"

Kiedy powoli zaczną wychodzić przerażające fakty z życia córki zmarłej Elsy, dawnej ukochanej Artura, w 1889 odcinku "M jak miłość" postanowi on udzielić młodej lekarce pomocy i schronienia w domu w Grabinie. Nie podejrzewając nawet, że Agnes ściągnie na rodzinę Rogowskich ogromne problemy. Tuż po tym jak Agnes przyzna się Arturowi, jaki koszmar przeżyła przez Martina, nieobliczalny prześladowca przyjedzie do Polski.

- Martin chciał kontrolować, co robię, gdzie jestem. Boję się, że mnie znajdzie... Czuję, że Martin wie, gdzie jestem... - powie Agnes.

Tak Martin w 1889 odcinku "M jak miłość" dowie się, gdzie ukryje się Agnes

Obawy Agnes potwierdzą się, gdy w 1889 odcinku "M jak miłość" Martin dotrze do hotelu w Warszawie, w którym do tej pory przebywała jego ukochana. Przekupi recepcjonistkę, żeby udzieliła mu informacji o lekarce z Niemiec, a potem znajdzie inny sposób, żeby namierzyć ją w Grabinie. Zadzwoni do przyjaciela Rogowskiego, kardiologa Marka (Tomasz Traczyński), który wygada się przed Martinem, gdzie jest Agnes, gdzie się przed nim ukrywa.

To on sprowadzi nieszczęście na Rogowskich w 1889 odcinku "M jak miłość"?

Wygląda na to, że tylko przez krótką chwilę w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes będzie się czuła bezpiecznie w domu Artura i jego rodziny. Nie powie Rogowskiemu, że jest jej ojcem, ale skorzysta z życzliwego przyjęcia, ciepła i troski, jakie okaże jej razem z Marysią (Małgorzata Pieńkowska).

Co zrobi Martin, żeby znaleźć Agnes i jakie będzie miał wobec niej zamiary? W "Kulisach serialu M jak miłość" Paweł Izdebski, który zagra nowego bohatera, czarny charakter, uchylił rąbka tajemnicy, że Martin może sprowadzić nieszczęście nie tylko na Agnes, lecz także na Rogowskich.