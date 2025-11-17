M jak miłość, odcinek 1889: Marysia wyciągnie z Artura, jaki sekret skrywa Agnes. To dlatego nie zostawi jej z tym samej - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Mimo że w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes nie będzie z Arturem do końca szczera, nie powie mu, że jest jej biologicznym ojcem, to nie zdoła dłużej ukrywać przed Rogowskim drugiego powodu nagłego przyjazdu do Polski. Bo uciekła z Niemiec przed byłym kochankiem, który ją nękał i prześladował, licząc na to, że Martin (Paweł Izdebski) nie znajdzie jej w Warszawie. Bardzo się jednak pomyli.

Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" wciągnie Rogowskich w problemy z kochankiem

Tuż po tym jak w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes wciągnie Rogowskiego w problemy z nieobliczanym kochankiem, przyjmie jego zaproszenie do Grabiny, żeby przez jakiś czas zamieszkała z nim i jego rodziną w domu Mostowiaków. Chociaż młoda Niemka będzie miała wątpliwości, czy Marysia nie posądzi ich o romans...

Podejrzenia Marysi co do Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość"

Co prawda żona Artura okaże Agnes wiele serca i życzliwości, zapewni, że jest mile widziana w ich domu, ale podświadomie będzie czuła, że niemiecka lekarka sprowadzi na nich tylko kłopoty, że nie powiedziała im wszystkiego o sobie. Nic dziwnego, że Marysia stanie się jeszcze bardziej czujna i podejrzliwa wobec Agnes. Wprost zapyta męża, o co chodzi z córką jego nieżyjącej ukochanej Elsy.

M jak miłość ZWIASTUN. Kochanek Agnes znajdzie ją w Polsce! Rogowski nie uwierzy, że jest jego córką!

- Ale czuć, że w środku ją coś dręczy... Ma jakiś taki ciężar w sobie... - zauważy Marysia. - Raczej ktoś - Artur powie o dwa słowa za dużo. - Ktoś? Poważna sprawa... A kto? - zacznie dociekać Rogowska. - Obiecałem jej dyskrecję, więc... - To nie mów... - stwierdzi Marysia, posyłając Arturowi podejrzliwe spojrzenie. - Jej były partner. Rozstali się. On najwyraźniej nie może się z tym pogodzić. Nęka ją. Agnes podejrzewa, że w ogóle ją śledzi... Ja wiem, że być może nie powinienem się tym aż tak przejmować. Ale jak ona mi o tym wszystkim powiedziała, to poczułem, że po prostu nie mogę jej z tym tak zostawić... Rozumiesz? - Nie rozumiem... To znaczy rozumiem to, że ona jest taka, że chce się jej pomagać. To rozumiem... - doda Maria.

Prześladowca Agnes zagrozi Rogowskim w 1889 odcinku "M jak miłość"?

Rogowscy w 1889 odcinku "M jak miłość" nie przewidzą tego, że na trop Agnes wpadnie już jej prześladowca Martin, że niebezpieczny były kochanek namierzy hotel w Warszawie, w którym się zatrzymała. Strach pomyśleć, co zrobi Martin, żeby odzyskać "ukochaną" i jaką cenę zapłacą Artur i Marysia za przyjęcie Agnes do swojego domu. To na pewno jeszcze nie koniec, bo Martin dopiero się rozkręci.