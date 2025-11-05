M jak miłość, odcinek 1889: Franka odda syna pod opiekę Marysi. Będzie podejrzewała, że stanie się coś złego! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wydaje się, że Franka i Paweł na ten sezon "M jak miłość" wyczerpali już limit nieszczęść. Ledwo przeżyli wypadek w Grabinie, ciężko ranna Zduńska była o krok od śmierci i cała rodzina drżała ze strachu, że Paweł straci żonę, a mały Antoś mamę.

Franka cudem uniknęła śmierci po wypadku w "M jak miłość"

Tylko cud sprawił, że dwa miesiące temu w "M jak miłość" Franka nie umarła podczas operacji, ale wypadek uświadomił jej po raz kolejny kruchość życia, a także to, że nie powinna niczego odkładać na później, że jej syn nie może zostać bez matki.

Zduński też zrozumiał, że jeśli chce, żeby Franka była w pełni szczęśliwa, to muszą się przeprowadzić do Grabiny, blisko Mostowiaków. Najpierw jednak muszą wybudować ich wymarzony dom za pieniądze, które dostali od Marysi i babci Barbary (Teresa Lipowska).

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1889: Rogowski dowie się, czemu Agnes uciekła z Niemiec! Pozna szokujące fakty z życia córki - WIDEO

Franka i Paweł zaczną budowę domu w 1889 odcinku "M jak miłość"

W 1889 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł razem z Antosiem zajrzą do Grabiny, bo sprowadzą już drewno z Podhala i będą mogli ruszyć z budową domu. Kolejny przyjazd do rodzinnej wsi Mostowiaków przypomni France o tragedii sprzed kilku tygodni. Podczas spaceru po Grabinie Franka wyznaje Marysi, że po wypadku wciąż nie doszła psychicznie do siebie, że nadal czuje ogromny lęk na samą myśl, że umrze i osieroci Antosia.

Franka w 1889 odcinku "M jak miłość" wyczuje, że stanie się coś złego?

Złe przeczucie nie da France spokoju do tego stopnia, że w 1889 odcinku "M jak miłość" przekaże teściowej swoją ostatnią wolę. By mieć pewność, że jej śmierć nie pozbawi Antosia szans na dorastanie w ciepłej, kochającej się rodzinie. Oczywiście na Pawła też może liczyć w sprawie przyszłości ich dziecka, lecz Marysia po wypadku udowodniła, że może być dla Antosia zarówno babcią, jak i mamą. To ona opiekowała się synem Zduńskich, kiedy Paweł całe dnie spędzał w szpitalu z żoną.

M jak miłość. Artur dowie się, że Agnes to jego córka? Prawda o lekarce z Niemiec zmieni wszystko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jeśli kiedyś coś by mi się stało, zajmiesz się Antosiem? - poprosi Franka matkę Pawła.

Marysia wypełni ostatnią wolę Franki w 1889 odcinku "M jak miłość"

Co odpowie Marysia w 1889 odcinku "M jak miłość"? Prośba synowej mocno ją poruszy. Zapewni Frankę, że nie może cały czas myśleć o najgorszym, bo nikt nie wie, jaki los go czeka. Oczywiście Rogowska zgodzi się wypełnić woli Franki i zająć Antosiem w razie jej śmierci.