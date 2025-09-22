M jak miłość, odcinek 1876: Pierwsze słowa Franki po operacji. Zapyta Pawła o Antosia, ale nie będzie mogła zobaczyć syna - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2025-09-22 21:12

W 1876 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) przejdzie operację. Choć stan żony Pawła (Rafał Mroczek) będzie krytyczny po wypadku, to przeżyje dzięki lekarzowi ze szpitala w Gródku! Operacja Franki przebiegnie bez komplikacji, a cała rodzina Zduńskich będzie czekała na szpitalnym korytarzu na wieści, co dalej, czy teraz już wszystko będzie dobrze. Po kilku godzinach w 1876 odcinku "M jak miłość" Franka obudzi się z narkozy i od razu zapyta Pawła o ich syna Antosia (Mark Myronenko). Niestety na razie nie będzie mogła zobaczyć dziecka. Poznaj kulisy tych wzruszających scen i zobacz ZDJĘCIA oraz ZWIASTUN.

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wypadku Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość" rozegrają się trzymające w napięciu sceny w szpitalu w Gródku! Badania wykażą, że u Franki doszło do urazu aorty, a to główne naczynie odprowadzające krew z serca. Jeśli aorta pęknie, to żona Pawła nie będzie miała żadnych szans na przeżycie. Zapadnie decyzja natychmiastowej operacji Franki, której podejmą się znakomici lekarze kardiolodzy.

Rodzina Pawła zjawi się w szpitalu podczas operacji Franki w 1876 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie załamany Paweł w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie mógł liczyć na wsparcie rodziny. W szpitalu będą z nim matka Marysia (Małgorzata Pieńkowska), ojczym Artur Rogowski (Robert Moskwa) oraz brat Piotrek (Marcin Mroczek) i bratowa Kinga (Katarzyna Cichopek). Po operacji Franki lekarz przekaże bliskim pacjentki dobre wieści. Wszystko skończy się dobrze! Nie będzie już zagrożenia, że Franka umrze. 

Tak się skończy operacja Franki w 1876 odcinku "M jak miłość"

- Operacja się udała. Największe niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Proszę być dobrej myśli... W tej skrajnie trudnej sytuacji pomógł przypadek. Skrzeplina zatamowała miejsce pęknięcia, a to uratowało pacjentkę przed krwawieniem. Zdecydowałem więc nie otwierać klatki piersiowej, tylko zastosować implantację stenu wewnątrznaczyniowego do aorty przez tętnicę udową. Spokojnie, zabieg przebiegł bez komplikacji. Udało się uszczelnić aortę i uzyskać prawidłowe ciśnienie... - wyjaśni lekarz. 

Poruszony jego słowami Rogowski w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie doskonale wiedział komu Franka zawdzięcza życie. 

- To żaden przypadek. To pan ją uratował i jestem pana dłużnikiem... Ja i cała moja rodzina... - zapewni lekarza Artur. 

M jak miłość odcinek 1876 ZWIASTUN. Franka będzie walczyć o życie po wypadku!  Paweł straci żonę?

Franka po operacji w 1876 odcinku "M jak miłość" zapyta Pawła o to, co się stało z Antosiem

Dzięki Rogowskiemu w 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie mógł przez krótką chwilę zobaczyć Frankę po operacji. Blada, osłabiona żona Zduńskiego zostanie na OIOMie przez co najmniej kilka dni, a jej pobyt w szpitalu może się przedłużyć ze względu na niespodziewane powikłania. 

Kiedy Franka otworzy oczy po narkozie, od razu zapyta męża o ich syna. Nie będzie nic pamiętała z wypadku, ani akcji ratunkowej, ani też tego, co się stało z Antosiem. 

- Antoś... - to będzie pierwsze słowo Franki, która dostanie drugie życie. 

- Jest bezpieczny. Jest w babcią w Grabinie. Teraz już wszystko będzie dobrze... Wybudujemy dom. Taki o jakim zawsze marzyłaś, z dużymi oknami... Zobaczysz, zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa... - obieca Paweł. 

M jak miłość, odcinek 1876: Pierwsze słowa Franki po operacji. Zapyta Pawła o syna, ale nie pokaże jej Antosia - ZDJĘCIA, ZWIASTUN
23 zdjęcia
