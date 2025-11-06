M jak miłość, odcinek 1889: Franka odda Marysi syna Antosia. Będzie podejrzewała, że znów stanie się coś złego! - ZDJĘCIA

2025-11-06

W 1889 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) powierzy syna Antosia (Mark Myronenko) pod opiekę teściowej Marysi (Małgorzata Pieńkowska), dręczona złym przeczuciem, że znów wydarzy się coś złego! Żona Pawła (Rafał Mroczek) cudem przeżyła wypadek, przeszła ryzykowną operację, ale wciąż nie dojdzie do siebie. To dlatego w 1889 odcinku "M jak miłość" wyzna Marysi, że chce zabezpieczyć przyszłość dziecka. Poprosi Rogowską, żeby w razie czego została matką Antosia! Co ona na to? Sprawdź, co się wydarzy.

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wydaje się, że Franka i Paweł na ten sezon "M jak miłość" wyczerpali już limit nieszczęść. Ledwo przeżyli wypadek w Grabinie, ciężko ranna Zduńska była o krok od śmierci i cała rodzina drżała ze strachu, że Paweł straci żonę, a mały Antoś mamę.

Franka cudem uniknęła śmierci po wypadku w "M jak miłość"

Tylko cud sprawił, że dwa miesiące temu w "M jak miłość" Franka nie umarła podczas operacji, ale wypadek uświadomił jej po raz kolejny kruchość życia, a także to, że nie powinna niczego odkładać na później, że jej syn nie może zostać bez matki.

Zduński też zrozumiał, że jeśli chce, żeby Franka była w pełni szczęśliwa, to muszą się przeprowadzić do Grabiny, blisko Mostowiaków. Najpierw jednak muszą wybudować ich wymarzony dom za pieniądze, które dostali od Marysi i babci Barbary (Teresa Lipowska). 

Franka i Paweł zaczną budowę domu w 1889 odcinku "M jak miłość"

W 1889 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł razem z Antosiem zajrzą do Grabiny, bo sprowadzą już drewno z Podhala i będą mogli ruszyć z budową domu. Kolejny przyjazd do rodzinnej wsi Mostowiaków przypomni France o tragedii sprzed kilku tygodni. Podczas spaceru po Grabinie Franka wyznaje Marysi, że po wypadku wciąż nie doszła psychicznie do siebie, że nadal czuje ogromny lęk na samą myśl, że umrze i osieroci Antosia. 

Franka w 1889 odcinku "M jak miłość" przewidzi, że dojdzie do tragedii?

Złe przeczucie nie da France spokoju do tego stopnia, że w 1889 odcinku "M jak miłość" przekaże teściowej swoją ostatnią wolę. By mieć pewność, że jej śmierć nie pozbawi Antosia szans na dorastanie w ciepłej, kochającej się rodzinie. Oczywiście na Pawła też może liczyć w sprawie przyszłości ich dziecka, lecz Marysia po wypadku udowodniła, że może być dla Antosia zarówno babcią, jak i mamą. To ona opiekowała się synem Zduńskich, kiedy Paweł całe dnie spędzał w szpitalu z żoną. 

- Jeśli kiedyś coś by mi się stało, zajmiesz się Antosiem? - poprosi Franka matkę Pawła. 

Marysia wypełni ostatnią wolę Franki w 1889 odcinku "M jak miłość"

Co odpowie Marysia w 1889 odcinku "M jak miłość"? Prośba synowej mocno ją poruszy. Zapewni Frankę, że nie może cały czas myśleć o najgorszym, bo nikt nie wie, jaki los go czeka. Oczywiście Rogowska zgodzi się wypełnić woli Franki i zająć Antosiem w razie jej śmierci. 

