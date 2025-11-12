M jak miłość, odcinek 1889: Dorota po groźnym upadku odmówi leczenia. Bartek siłą zawiezie ją do kliniki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Upadek Doroty z drabiny w 1889 odcinku "M jak miłość" będzie na tyle groźny, że Bartek zaniepokoi się stanem żony. Szczególnie, że ona uparcie będzie twierdziła, że nic jej nie jest, nie zgodzi się nawet na wizytę w przychodni Artura Rogowskiego (Robert Moskwa). Ból ramienia okaże się jednak tak silny, że Lisiecki nie odpuści i zawiezie ukochaną do wiejskiego ośrodka zdrowia w Lipnicy na badanie RTG, którego wynik będzie się wiązał ze wstępną diagnozą, której Dorota nie przyjmie.

Oto, co w 1889 odcinku "M jak miłość" wykażą badania Doroty po upadku

- Zdjęcie RTG nie zawsze daje pełen obraz urazu - uprzedzi pacjentkę Rogowski.

- A gdzie możemy to potwierdzić? Co sugerujesz? - dopyta Bartek.

- Na pewno będzie potrzebne badanie obrazowe i konsultacja ze specjalistą. Niestety nasz ortopeda dzisiaj nie przyjmuje, ale z czystym sumieniem mogę wam polecić Olka Chodakowskiego. To jest brat Marcina... - zaleci Artur.

- Ok, świetnie, bardzo dziękuję. To po weekendzie od razu się od niego umówię. A my jutro się widzimy właśnie na ślubie Marcina... - Dorota w 1889 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała słyszeć o konsultacji w klinice Olka.

- Panowie litości! Sukienka wybrana, prezenty zapakowane, nie ma mowy, żebym zrezygnowała z takiej imprezy, ale tańce obiecuję, że sobie odpuszczę!

Zaniepokojony Bartek w 1889 odcinku "M jak miłość" weźmie sprawy w swoje ręce i od razu zawiezie Dorotę do kliniki Olka. Nie przyjmie żadnego słowa sprzeciwu ukochanej.

- Żadnych "ale"! Robię to dla twojego dobra! Czasem warto słuchać męża!

Dorota w 1889 odcinku "M jak miłość" zostanie w klinice Olka na dłużej

Po badaniu u Olka w 1889 odcinku "M jak miłość" okaże się, że być może Dorotę czeka nawet operacja na oddziale ortopedii. Chodakowski od razu przyjmie pacjentkę, która do ostatniej chwili będzie się upierała, że następnego dnia musi iść na ślub Marcina (Mikołaj Roznerski) i Kamy (Michalina Sosna).

- Doktor Rogowski powiedział, że to tylko zwichnięcie... - Owszem, ale w przypadku stawu obojczykowo-mostkowego sprawa nie jest taka prosta. To jest rzadki uraz i wiążą się z nim poważne komplikacje... - Czyli co teraz? Usztywnienie, gips? - Stabilizator no i oczywiście rezonans na cito. I zamierzam panią tu zatrzymać na kilka dni na oddziale. Może nawet dłużej jeżeli będzie potrzebny zabieg...

Bartek dobije Dorotę, którą Olek w 1889 odcinku "M jak miłość" zatrzyma w szpitalu

Diagnoza Olka w 1889 odcinku "M jak miłość" wystarczy, żeby Dorota zgodziła się wreszcie na leczenie. Bartek od razu zostawi żonę w szpitalu, zapewni ją, że ślub i wesele Marcina z Kamą nie są ważniejsze od jej zdrowia.

- Gdybyś się mnie posłuchała, to by tego nie było, wiesz o tym? Bawilibyśmy się na weselu. A teraz będziesz się bawiła na białej sali...

- Weź mnie nie dobijaj. Tak bardzo chciałam z tobą iść na to wesele, tak się cieszyłam...