M jak miłość, odcinek 1889: Agnes zamieszka w domu Mostowiaków! Tak Marysia przyjmie córkę Artura do rodziny - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" dołączy się rodziny Rogowskich w Grabinie, chociaż nie odważy się jeszcze powiedzieć Arturowi, że jest jej ojcem. A przynajmniej tak podejrzewa po przeczytaniu listów swojej zmarłej matki Elsy. Dlaczego Agnes nie będzie szczera wobec Rogowskiego? Nie tylko ze strachu, że biologiczny ojciec ją odepchnie. Ale także z lęku przed tym, że jeszcze bardziej wciągnie go w swoje problemy. A tych Agnes ma niemało...

Kiedy w końcu w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes odezwie się do Artura, zdradzi mu, ucieka przed byłym partnerem - Martinem - który od kilku miesięcy ją prześladuje.

- Martin chciał kontrolować, co robię, gdzie jestem. Boję się, że mnie znajdzie... Czuję, że Martin wie, gdzie jestem... - powie wystraszona lekarka z Niemiec.

Dla Rogowskiego stanie się jasne, że musi Agnes pomóc, bo przecież córka jego nieżyjącej ukochanej z czasów studiów nie ma w Polsce nikogo. Dlatego zaproponuje Niemce, by żeby ukryła się na jakiś czas w domu Mostowiaków w Grabinie. Tylko co na to Marysia?

Na zamieszkanie Agnes w Grabinie w 1889 odcinku "M jak miłość" będą musiały się zgodzić Marysia i Barbara (Teresa Lipowska), do której dom należy. Żona Rogowskiego zacznie się coraz bardziej niepokoić o bliską więź łączącą go z niemiecką lekarką. Jednak nie odmówi Agnes wsparcia w trudnej chwili. Zgodzi się, żeby córka Artura została u nich przez jakiś czas.

- Agnes przyjechała tutaj do Polski. Mogłaby się u nas zatrzymać? - wyskoczy nagle Rogowski. - Cieszę się, że będziemy się mogły bliżej poznać. Prawda mamo? - zapewni Marysia, zwracając się do Barbary. - Tak, oczywiście, zapraszamy... - odpowie seniorka rodu Mostowiaków z udawanym optymizmem.

W 1889 odcinku "M jak miłość" Rogowscy i Barbara nadal nie domyślą się, kim jest Agnes, co Niemka przed nimi ukrywa. Córka Artura będzie zaskoczona ciepłym przyjęciem w Grabinie, serdecznością Marysi, lecz uzna, że to nie jest najlepszy moment na ogłoszenie, że Rogowski jest jej ojcem.