M jak miłość, odcinek 1888: Powrót Magdy do kancelarii. Zajmie miejsce Anity - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1888 odcinku „M jak miłość” Magda rzeczywiście pojawi się w warszawskiej kancelarii. Sama zaproponuje mężowi, że może pomóc w biurze i zająć miejsce nieobecnej Anity (Melania Grzesiewicz). Budzyńska usiądzie przy biurku, zajmie się papierologią i poczuje, jakby znów wróciła na dawne tory. Przypadkiem zauważy ją Sylwia (Hanna Turnau), która nie będzie mogła ukryć zdziwienia.

Magda poinformuje o powrocie do kancelarii

– Magda? – zapyta Sylwia, widząc ją przy biurku.

– O, cześć, hej. Korzystam z tego, że Anity nie ma. Przynajmniej nikt mnie stąd nie wyrzuci. No i robię za świeży nabytek – odpowie z uśmiechem Budzyńska.

– Ale ty wracasz do kancelarii? – zapyta wprost Sylwia.

– Tak. Nie bój się, twoja pozycja jest niezagrożona. Na razie będę odwalała najczarniejszą robotę dla swojego męża, pisała opinie prawne, ale za to mogę o sobie mówić młoda prawniczka – zażartuje Magda.

Magda nie wie, co ją czeka

To będzie wyjątkowy moment, bo po latach od odejścia z kancelarii, które nastąpiło po dramatycznym odkryciu zdrady Andrzeja, Magda znów zasiądzie przy biurku. Jej powrót to nie tylko symboliczny krok naprzód w relacji z mężem, ale też zapowiedź nowych wydarzeń w jej życiu zawodowym. Jednak spokój Magdy nie potrwa długo. Choć na zdjęciach z 1888 odcinka widać ją uśmiechniętą i pełną energii, widzowie „M jak miłość” powinni przygotować się na dramatyczny zwrot akcji. Milion złotych, który trafił na konto jej fundacji od tajemniczego darczyńcy, okaże się początkiem wielkich kłopotów. Już wkrótce Magda Budzyńska zostanie wplątana w aferę finansową i... aresztowana! To oczywiście działania zamkniętego za kratami, ale wciąż przebiegłego Święcickiego (Artur Paczesny) sprawią, że jest się czego bać!