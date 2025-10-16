M jak miłość, odcinek 1888: Powrócą problemy Anity z matką alkoholiczką. Koniec spokojnego życia Kamila z ukochaną

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Anita nie miała kontaktu z matką przez wiele lat. Anna zafundowała córce koszmarne dzieciństwo — w domu pełnym przemocy, z problemem alkoholowym, który rzucał cień na każdy dzień dziewczynki. Te bolesne doświadczenia sprawiły, że Anita od zawsze ceniła spokój i bezpieczeństwo, które teraz stara się zapewnić swojej rodzinie. Odkąd jest z Kamilem, tworzą szczęśliwy dom i razem opiekują się jego córką Polą (Hanna Nowosielska), a życie wydaje się wreszcie ustabilizowane.

Kolejne problemy Anity z matką w 1888 odcinku "M jak miłość"

Po latach pracy nad sobą i emocjami, Anita zdołała przepracować dawną niechęć do matki i odbudować relacje. Chociaż przez większość życia w ogóle nie utrzymywała kontaktu z rodzicem, w końcu sytuację udało się odbudować. Spotkania z Anną stały się okazją do wspólnych rozmów, spędzania czasu i stopniowego wprowadzania matki ponownie do swojego życia. Wszystko wydawało się wracać na właściwe tory, aż do 1888 odcinka "M jak miłość".

Wtedy Anita zacznie zauważać, że Anna zachowuje się coraz dziwniej. Jej niepokój wzrośnie, a wspomnienia dzieciństwa dadzą o sobie znać. Czy znów spotka ją tragedia? Dziewczyna zdradzi Kamilowi swoje obawy, przyznając, że niepokoi ją to, co dzieje się z matką. Czy problem z przeszłości wróci i zakłóci spokój rodziny Gryców? Napięcie w domu Anity zacznie się nasilać, a jej relacja z Kamilem zostanie wystawiona na próbę.

Problemy Anity z Anną wpłyną na dalsze życie Laskowskiej?

Wiele wskazuje na to, że Anita będzie musiała zmierzyć się z demonami przeszłości i podjąć decyzję, jak reagować na zachowanie Anny. Spokojne życie Kamila i Anity w 1888 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania, a dawne problemy powrócą w dramatycznej odsłonie. Czy Anna znów coś ukrywa? To może być początek nowego wątku.