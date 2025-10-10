M jak miłość, odcinek 1887: Mateusz i Marcin połączą siły. Chodzi o bezczelne oszustwo

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1887 odcinku „M jak miłość” Mateusz będzie miał pełne ręce roboty, nie tylko emocjonalnie, bo dopiero co dowie się o ciąży Justyny, kochanki Tomka (Chris Cugowski), ale też towarzysko. Jego współlokatorzy z akademika okażą się mieć poważne życiowe kłopoty. Podczas gdy Tomasz wplącze się w miłosne kłamstwa i zdrady, Janek odkryje, że ma starszego, przyrodniego brata, o którym nikt w rodzinie nigdy nie wspominał.

Mateusz wesprze Janka. Odkryje prawdę o bracie

To odkrycie mocno nim wstrząśnie. Chłopak postanowi poznać prawdę i odnaleźć zaginionego krewnego. Może szybko tego pożałować... Nie będzie jednak wiedział, od czego zacząć, aż do momentu, gdy z pomocą przyjdzie mu Mateusz. Mostowiak, widząc zdeterminowanie przyjaciela, zaproponuje, by skontaktować się z kimś, kto naprawdę zna się na trudnych sprawach. Tym kimś okaże się Marcin Chodakowski, doświadczony detektyw, który w przeszłości wielokrotnie pomagał rodzinie Mostowiaków, gdy sytuacja wymykała się spod kontroli.

Marcin w komitywie z Mateuszem

Marcin nie odmówi pomocy. Gdy tylko usłyszy historię Janka, obieca, że sprawdzi każdy trop i pomoże ustalić nowe fakty wokół jego brata. Dla Chodakowskiego to nie pierwszy raz, kiedy angażuje się w delikatne śledztwo, bo wcześniej rozwiązywał już tajemnice związane z przeszłością Budzyńskich czy dramatami w Grabinie, a jego metody często przynosiły zaskakujące rezultaty.

W trakcie śledztwa Marcin odkryje, że sprawa Janka może mieć drugie dno. Okazuje się, że ktoś celowo manipulował informacjami o rodzinie chłopaka. Coś tu zacznie się nie zgadzać. Chodakowski nie odpuści i razem z Mateuszem spróbuje dojść do tego, kto i dlaczego dopuścił się tak bezczelnego oszustwa. W 1887 odcinku „M jak miłość” widzowie zobaczą, jak między Marcinem i Mateuszem zawiązuje się nić porozumienia. Chodakowski potraktuje młodego Mostowiaka z szacunkiem i zrozumieniem, dostrzegając w nim dojrzałość i empatię, które tak często ratują ludzi w Grabinie z opresji. Wspólne działania obu bohaterów doprowadzą do odkrycia prawdy o rodzinie Janka.