M jak miłość, odcinek 1886: Wyjątkowe święto Barbary. Przyjmie piękne życzenia od całej rodziny

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1886 odcinku „M jak miłość” Barbara znów stanie w centrum uwagi, tym razem z najpiękniejszego powodu. W domu w Grabinie pojawią się niemal wszyscy najbliżsi, by uczcić szczególne święto. Seniorce rodu łzy napłyną do oczu, gdy usłyszy życzenia, podziękowania i pełne miłości słowa od dzieci, wnuków i prawnuków. W tym dniu Barbara poczuje, jak wielką rodzinę udało jej się stworzyć i jak bardzo jest kochana.

Wyjątkowy dzień Barbary w 1886 odcinku ‚M jak miłość”

Widzowie zobaczą, że z okazji Dnia Matki w Grabinie zapanuje niezwykła, ciepła atmosfera. Każdy z członków rodu Mostowiaków będzie chciał okazać wdzięczność Barbarze za lata wsparcia i mądrych rad. W końcu to do niej wszyscy wracają, gdy życie staje na zakręcie, czy to po pocieszenie, czy po dobre słowo. Barbara od zawsze była nie tylko matką, ale też duchową opoką Grabiny, do której można przyjść o każdej porze.

Wzruszona Barbara będzie wdzięczna jak nigdy

Podczas rodzinnego spotkania nie zabraknie też wzruszeń i niespodzianek. Hania (Wiktoria Basik) postanowi przygotować coś wyjątkowego dla swojej mamy Natalii (Dominika Suchecka). Dziewczynka wymyśli, że najlepszym prezentem będzie… miłość! W 1886 odcinku „M jak miłość” dziewczyna uzna, że czas wyswatać mamę z Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg). Jej plan rozbawi całą rodzinę, ale kto wie, może właśnie z takiej niespodzianki narodzi się coś więcej?

Hania niejednokrotnie próbowała swatać Natalkę z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), ale Lisiecki zdecydowanie bardziej wolał być przy Dorocie (Iwona Rejzner). Może w ważnym dla Barbary i nie tylko dniu plan Hani wreszcie wypali. To będą wspaniałe wzruszenia. Wyjątkowe święto w Grabinie przypomni, że rodzina Mostowiaków mimo burz i trudnych chwil wciąż jest razem, a Barbara pozostaje jej niezastąpionym sercem.

