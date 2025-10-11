M jak miłość, odcinek 1886: To on wygryzie Kisielową ze stanowiska sołtysa! Tadeusz na czele rewolucji w Grabinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Tyrania Zofii Kisielowej nie skończy się w 1886 odcinku "M jak miłość", ale mieszkańcy Grabiny i sąsiedniej Lipnicy, gdzie temperamentna seniorka też jest sołtyską, wezmą sprawy w swoje ręce, żeby się jej pozbyć. W domu Mostowiaków u Barbary zjawi się ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst), jedna z ofiar reżimu Kisielowej. Młody proboszcz poprosi o pomoc, wyznając, że ludzie w końcu zbuntowali się przeciwko Kisielowej i chcą wybrać nowego sołtysa.

- Ludzie czują się sterroryzowani przez panią Kisielową... - wyjaśni drżącym głosem ksiądz.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1887: Mateusz i Marcin będą szukać przyrodniego brata! Połączą siły w śledztwie

Mieszkańcy Grabiny w 1886 odcinku "M jak miłość" przeciw dyktaturze Kisielowej

Po Grabinie w 1886 odcinku "M jak miłość" zaczną krążyć co bardziej odważni mieszkańcy z petycją w sprawie odwołania Kisielowej. Zjawią się też w rezydencji Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) prosząc Lisieckich o podpis przeciwko pani Zosi.

- Zbieramy podpisy w sprawie odwołania sołtyski. Mieszkańcy mają już dość tej dyktatury!

M jak miłość. Rewolucja u Kisielowej! Zostawi męża i wyjedzie do sanatorium. Dopiero się zacznie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tadeusz następcą Kisielowej na stanowisku sołtysa Grabiny w 1886 odcinku "M jak miłość"

Idealnym kandydatem na następcę Kisielowej w 1886 odcinku "M jak miłość" będzie Tadeusz, miejscowy sadownik, właściciel firmy ogrodniczej, człowiek rozsądny, spokojny i ugodowy, który cieszy się powszechną sympatią i szacunkiem w Grabinie. Na internetowym forum wsi pojawią się nawet komentarze w stylu: "Tadzio na sołtysa!".

Oczywiście Kisielowa nie da sobie tak łatwo odebrać władzy, a kolejne odcinki "M jak miłość" będą dowodem na to, że pani Zofia nie cofnie się przed niczym, żeby pokonać przeciwnika i zachować stanowisko sołtysa. Zacznie zrywać we wsi plakaty wyborcze Tadeusza Kiemlicza.

- To co? Bierzemy go na widelec? - podpuści żonę Robert Żak (Krzysztof Tyniec). - To jest mój kochany wezwanie do wojny! - zapowie Kisielowa.

- Ja myślę, że takiej historii w okolicy jeszcze nie było. Jeśli Kiemlicz otwarcie idzie na wojnę z panią Kisielową, to znaczy, że ofiary będą - zapowiedział Bartłomiej Nowosielski w "Kulisach serialu M jak miłość". - Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co się wydarzy, ale nie sądzę, żeby Zosieńka utraciła stanowisko sołtyski - dodał Krzysztof Tyniec.

Czy Tadeusz w "M jak miłość" pokona Kisielową w walce o władzę w Grabinie?

Chociaż to Tadeusz w 1886 odcinku "M jak miłość" stanie na czele rewolucji w Grabinie, żeby wygryźć Kisielową, to po swojej stronie będzie miał nie tylko mieszkańców, lecz także księdza Grzegorza. Młody proboszcz będzie przerażony tym, że pani Zofia będzie gotowa iść po trupach do celu. W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" okaże się, jak prorocze będą słowa kapłana.