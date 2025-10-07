M jak miłość, odcinek 1886: Koniec Kisielowej. Wywalą ją ze stanowiska sołtysa Grabiny

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1886 odcinku „M jak miłość” zapowiada się prawdziwa rewolucja w Grabinie! Po latach niepodzielnych rządów mieszkańcy wsi zbuntują się przeciwko Kisielowej, która od dawna pełni funkcję sołtysa i z dumą uważa się za najważniejszą osobę w okolicy. Ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst) zwróci się do Mostowiaków z prośbą o wsparcie, bo konflikt zacznie przybierać poważne rozmiary. Tego wśród społeczności Grabiny jeszcze nie było.

Rządy Kisielowej dobiegną końca w 1886 odcinku „M jak miłość”?

Kisielowa przez lata była symbolem Grabiny. Energiczna, głośna i zawsze „pierwsza do pomocy”. Czasem jednak jej zapał kończył się katastrofą. Widzowie doskonale pamiętają, jak pewnego razu pomyliła księdza Grzegorza ze złodziejem i zastawiła na niego pułapkę na cmentarzu. Innym razem próbowała rozwiązać lokalne spory na własną rękę, czym doprowadziła do jeszcze większego zamieszania. Ale taka właśnie jest Kisielowa… Pełna temperamentu, z dobrym sercem, lecz nie zawsze z rozsądkiem.

Wywalą Kisielową ze stołka pani sołtys?

Mimo licznych gaf i komicznych pomyłek, Zofia przez lata cieszyła się szacunkiem sąsiadów. Tym razem jednak cierpliwość mieszkańców się skończy. W 1886 odcinku „M jak miłość” Grabina oficjalnie rozpocznie przygotowania do wyborów nowego sołtysa. Wszyscy będą mówić tylko o jednym, że Kisielowa za bardzo się zapędziła.

I właśnie wtedy zdezorientowany ksiądz Grzegorz ponownie przyjdzie po pomoc do Mostowiaków. Nikt nie zna lepiej zadziornej seniorki jak jej przyjaciółka Barbara (Teresa Lipowska) oraz jej bliscy. Czy znów uratują społeczność? Mostowiakowie jak zwykle staną w obronie pani sołtys, bo to w głębi duszy dobra osoba, ale dość roztargniona i nieobliczalna.