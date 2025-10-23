M jak miłość, odcinek 1886: Hania wtrąci się do życia Bartka, by uszczęśliwić Natalkę! Nie daruje jej tego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rezolutna Hania w 1886 odcinku "M jak miłość" z okazji Dnia Matki oprócz prezentu, postanowi podarować” mamie… nowego chłopaka! Bartek odpada, bo jest szczęśliwym mężem Doroty, więc 10-latka wybierze dla niej Adama Karskiego (Adam Szwichtenberg). Komendant policji z Lipnicy, szef Natalki, wydaje się Hani dobrym kandydatem na męża i tatę...

Ale zanim w 1886 odcinku "M jak miłość" Hania zabawi się w swatkę, poprosi Bartka o kolejną przysługę. Podwózkę do Gródka, żeby w miejscowej galerii handlowej mogła kupić dla Natalii prezent i w ten sposób uczcić święto mamy. Tyle tylko, że Bartek odmówi, bo akurat tego dnia będzie jechał z Dorotą do Warszawy do ośrodka adopcyjnego na kurs dla przyszłym rodziców przed adopcją dziecka. Oczywiście córka nie wspomni Natalce, że znów wtrąci się w życie Bartka.

Bartek wyda Hanię przed Natalką w 1886 odcinku "M jak miłość"

Jeden telefon do Natalki w 1886 odcinku "M jak miłość" wszystko wyjaśni. Bartek wyda Hanię przed matką, która nie będzie zadowolona z tego, że dziewczynka kolejny raz zawraca wujkowi głowę ich rodzinnymi sprawami.

- Bardzo cię przepraszam, ale nie będę mógł zawieść Hani do Gródka. Mamy spotkanie adopcyjne z Dorotą i to jest nasze pierwsze spotkanie. Nie mogę tego przełożyć - wyjaśni Bartek. - Aha, czyli Hania znowu rozporządza twoim czasem. I z nikim tego nie konsultuje, ok... Nie nie wiem o żadnej wyprawie do Gródka, ale ja już sobie z moją córeczką porozmawiam. A zresztą Hania wszystko słyszy. Jedziemy właśnie do szkoły... - Cześć Haniu, możemy to przełożyć? - Cześć wujek, ok... - Bartek, powodzenia na tym kursie. Dacie radę, serio. Kto jak nie wy - zakończy rozmowę Natalka.

Natalka zabroni Hani dręczenia Bartka w 1886 odcinku "M jak miłość"

Po chwili Natalka w 1886 odcinku "M jak miłość" da Hani wyraźnie do zrozumienia, że Bartek ma swoje życie, że chociaż bardzo ją lubi, nie może poświęcać jej tyle czasu co dawniej. Teraz dla niego najważniejsza jest Dorota i adopcja dziecka.

- Tyle razy ci to powtarzałam i powiem to jeszcze raz... Zabraniam ci naciągania Bartka na spotkania, przysługi! Ma swoją rodzinę, swoje sprawy! Nie jest do naszej dyspozycji! - Ty nic nie rozumiesz... Kompletnie nic nie rozumiesz - stwierdzi zasmucona Hania.

Hania w 1886 odcinku "M jak miłość" zakręci Adama Karskiego

Ponieważ z Bartkiem się nie uda, to w 1886 odcinku "M jak miłość" Hania skorzysta z pomocy Adama Karskiego. I tak sprytnie zakręci policjantem,że kandydat na chłopaka Natalii spędzi z jej córką niemal cały dzień i weźmie nawet udział w szykowaniu rodzinnego obiadu z okazji Dnia Matki.