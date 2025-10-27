M jak miłość, odcinek 1885: Hojny darczyńca fundacji Magdy to wspólnik hakera Święcickiego. Nie sprawdzi, od kogo weźmie pieniądze - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Fundacja Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" dostanie ogromną darowiznę, okrągły milion złotych, ale będzie się za tym kryła intryga młodego Święcickiego! Haker, który działa na zleceni swojego brata, przebywającego w więzieniu pijaka z Grabiny, Święcickiego (Artur Paczesny), nie cofnie się przed niczym, żeby zniszczyć Budzyńskiej życie. A najlepiej żeby Magda trafiła za kratki. Tam gdzie siedzi jej oprawca, bo Święcicki przecież chciał ją zabić.

Podstęp Święcickiego z dotacją dla fundacji Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość"

Właśnie dlatego Święcicki w 1885 odcinku "M jak miłość" obmyśli podstęp ze wsparciem dla fundacji Magdy. Założona przez Budzyńską kilka miesięcy temu ma gwarantować pomoc prawną dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie osieroconych przez rodziców. Niespodziewanie Magda dostanie wiadomość, że prezes dużej firmy elektronicznej chce przekazać jej fundacji milion złotych.

- Dostałam maila od darczyńcy. Jakiś człowiek chce przekazać fundacji pieniądze. Kinga, ta firma chce przekazać fundacji milion złotych - tak Magda podzieli się radością z przyjaciółką Kingą (Katarzyna Cichopek).

Kim jest Jan Baczewski? Magda w 1885 odcinku "M jak miłość" znajdzie go w internecie

Szczęśliwa Budzyńska w 1885 odcinku "M jak miłość" wyszuka, kim jest Jan Baczewski, ale w internecie trafi tylko na oficjalną stronę jego firmy. Uzna, że dobrze mu z oczu patrzy i nie posłucha ostrzeżeń Andrzeja, żeby przyjąć taką dotację muszą mieć pewność, co to za człowiek.

- Wzięłam twojego laptopa, bo muszę sprawdzić, co to jest za firma... Jan Baczewski prezes... Dobrze wygląda. Błagam cię, milion złotych... - Magda będzie tak podekscytowana, że przestanie myśleć rozsądnie. - Nie kojarzę gościa - stwierdzi Andrzej, patrząc na zdjęcie Jana Baczewskiego. - Jezu, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe... - Niekoniecznie... Trzeba ich dobrze sprawdzić tylko... Firmom się to opłaca. Wizerunkowo i podatkowo - Przestań być cynikiem! - Dobra, jutro się tym zajmiemy, ok? - poleci żonie Budzyński.

Sukces Święcickiego i Jana Baczewskiego opijany przy drinku w 1885 odcinka "M jak miłość"

W finale 1885 odcinka "M jak miłość" Jan Baczewski i haker Święcicki przy drinku będą świętowali sukces, że wymyślili sprytną intrygę przeciwko Magdzie. Bo jeśli jej fundacji przyjmie podejrzane pieniądze, Budzyńska może mieć spore kłopoty.