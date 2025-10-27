M jak miłość, odcinek 1885: Hojny darczyńca fundacji Magdy to wspólnik hakera Święcickiego! Nie sprawdzi, od kogo weźmie milion złotych - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-27 12:55

W 1885 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) dostanie wiadomość, że jej fundację dla dzieci chce wesprzeć wyjątkowo hojny darczyńca: Jan Baczewski (Arkadiusz Głogowski), prezes firmy elektronicznej. Gdy biznesmen wspomni o milionie złotych, zszokowana Budzyńska postanowi przyjąć pieniądze. Nie będzie miała pojęcia, że Baczewski to wspólnik Błażeja Święcickiego (Adrian Budakow) i że obaj w 1885 odcinku "M jak miłość" zastawią na nią pułapkę. Nie tylko Magda, ale także Andrzej (Krystian Wieczorek) nie sprawdzi człowieka, od którego wezmą milion na fundację.

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Fundacja Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość" dostanie ogromną darowiznę, okrągły milion złotych, ale będzie się za tym kryła intryga młodego Święcickiego! Haker, który działa na zleceni swojego brata, przebywającego w więzieniu pijaka z Grabiny, Święcickiego (Artur Paczesny), nie cofnie się przed niczym, żeby zniszczyć Budzyńskiej życie. A najlepiej żeby Magda trafiła za kratki. Tam gdzie siedzi jej oprawca, bo Święcicki przecież chciał ją zabić. 

Podstęp Święcickiego z dotacją dla fundacji Magdy w 1885 odcinku "M jak miłość"

Właśnie dlatego  Święcicki w 1885 odcinku "M jak miłość" obmyśli podstęp ze wsparciem dla fundacji Magdy. Założona przez Budzyńską kilka miesięcy temu ma gwarantować pomoc prawną dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie osieroconych przez rodziców. Niespodziewanie Magda dostanie wiadomość, że prezes dużej firmy elektronicznej chce przekazać jej fundacji milion złotych.

- Dostałam maila od darczyńcy. Jakiś człowiek chce przekazać fundacji pieniądze. Kinga, ta firma chce przekazać fundacji milion złotych - tak Magda podzieli się radością z przyjaciółką Kingą (Katarzyna Cichopek). 

Kim jest Jan Baczewski? Magda w 1885 odcinku "M jak miłość" znajdzie go w internecie

Szczęśliwa Budzyńska w 1885 odcinku "M jak miłość" wyszuka, kim jest Jan Baczewski, ale w internecie trafi tylko na oficjalną stronę jego firmy. Uzna, że dobrze mu z oczu patrzy i nie posłucha ostrzeżeń Andrzeja, żeby przyjąć taką dotację muszą mieć pewność, co to za człowiek. 

- Wzięłam twojego laptopa, bo muszę sprawdzić, co to jest za firma... Jan Baczewski prezes... Dobrze wygląda. Błagam cię, milion złotych... - Magda będzie tak podekscytowana, że przestanie myśleć rozsądnie. 

- Nie kojarzę gościa - stwierdzi Andrzej, patrząc na zdjęcie Jana Baczewskiego.

- Jezu, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe...

- Niekoniecznie... Trzeba ich dobrze sprawdzić tylko... Firmom się to opłaca. Wizerunkowo i podatkowo

- Przestań być cynikiem!

- Dobra, jutro się tym zajmiemy, ok? - poleci żonie Budzyński. 

Sukces Święcickiego i Jana Baczewskiego opijany przy drinku w 1885 odcinka "M jak miłość"

W finale 1885 odcinka "M jak miłość" Jan Baczewski i haker Święcicki przy drinku będą świętowali sukces, że wymyślili sprytną intrygę przeciwko Magdzie. Bo jeśli jej fundacji przyjmie podejrzane pieniądze, Budzyńska może mieć spore kłopoty. 

- Cieszę się, że udało nam się dogadać... - przyzna Jan Baczewski. 

- Ja również - potwierdzi Błażej Święcicki. 

