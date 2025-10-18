M jak miłość, odcinek 1884: Ostry flirt Jakuba i Martyny kompletnie mu się nie opłaci. Karski znów wysłucha westchnień o Marcinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wizycie nowej klientki w biurze detektywistycznym Jakub uda się do pracy Martyny, by skonsultować z nią pochodzenie i ewentualną szkodliwość podejrzanych leków. Dojdzie do rozmowy o wizycie Jakuba w kancelarii notarialnej, by podzielić się domem. To na prośbę Kasi mężczyzna zachowuje nieruchomość. Kasia ma bowiem wielkie wyrzuty sumienia i tak próbuje je ugasić.

Flirt Martyny i Jakuba w 1884 odcinku „M jak miłość”

W szpitalu Martyna nie będzie traciła okazji, by żartobliwie podsycać napięcie. Uzna, że może jechać z kolegą na spotkanie z byłą żoną.

- Nie bądź taki sztywny... Jeśli chcesz, to mogę z tobą pojechać jako twoja kochanka? Chcesz? – zaproponuje z uśmiechem, a Jakub przyjmie jej ofertę wsparcia.

- Stuknięta jesteś – odpowie Karski, choć nie ukryje lekkiego rozbawienia.

Maryna wyzna, że wciąż kocha Marcina

Niestety mimo chwilowego flirtu w ramach żartu, wieczorem w leśniczówce dojdzie do poważnej rozmowy Karskiego z Martyną. Tam flirt okaże się krótkotrwały, bo Martyna wreszcie przyzna, że jej myśli wciąż krążą wokół Marcina. Spotkanie na tarasie będzie pełne emocji i szczerych wyznań:

- Dzięki za dzisiaj... Dobrze, że tam ze mną pojechałaś – wyzna Jakub, gdy spędzą razem wieczór.- Nie ma problemu... – odpowie Martyna, choć widać, że temat Marcina wciąż jej ciąży.- Bałem się przyznać, że jednak zależy mi na tym domu. Kiedy ich razem zobaczyłem, coś się we mnie zmieniło... Czas już odciąć się od tego, co było i ruszyć dalej... – doda Jakub, próbując uporządkować swoje emocje.- No to trzymam kciuki, bo mi jakoś średnio idzie... To, co łączyło mnie i Marcina... Nie wiem, jak można tak szybko o tym zapomnieć... – przyzna Martyna, nie kryjąc tęsknoty.- Co? – zapyta nagle Kuba, przytulając przyjaciółkę.- Nic... Prowadził ślepy kulawego – zaśmieje się Martyna, próbując odwrócić uwagę od własnych uczuć.

W 1884 odcinku Jakub będzie musiał zmierzyć się z własnymi emocjami i poczuciem obowiązku wobec Martyny, a przy okazji wysłucha wyznań, które jasno pokażą, że dawne uczucia wciąż nie wygasły. To chyba nie czas na nowe związki.