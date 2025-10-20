M jak miłość, odcinek 1884: Olek nie uwolni się od Wójcika! Nie przewidzi, do czego jest zdolny bandzior - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Niebezpieczna znajomość Olka z Wójcikiem w 1884 odcinku "M jak miłość" wykroczy poza relację lekarz - ojciec pacjenta! Bo wdzięczny bandzior postanowi nagrozić chirurga za to, że dzięki niemu Tymek znów będzie chodził. Gdyby Olek nie podjął się operacji syna Wójcika, chłopiec wylądowałby na wózku inwalidzkim. Ale "wdzięczność" Wójcika będzie wykraczała poza prezenty dla Chodakowskiego i Jerzego Argasińskiego (Karol Strasburger).

Wójcik w 1884 odcinku "M jak miłość" zapewni Anetę, że może na niego liczyć

Także Aneta w 1884 odcinku "M jak miłość" dostanie od Wójcika zapewnienie, że jest w stanie spełnić każde jej marzenie, że może się do niego zwrócić ze wszystkim, bo ojciec Tymka ma wobec Olka i jego żony dług nie do spłacenia. Nic dziwnego, że Chodakowski zacznie się bać, że podejrzany biznesmen stworzy realne zagrożenie dla jego rodziny. Przecież wymyślił porwanie Anety, żeby Olek operował jego syna!

Olek zabroni Anecie kontaktów z Wójcikiem w 1884 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Olek w 1884 odcinku "M jak miłość" podsłucha rozmowę Anety z Wójcikiem, zabroni żonie kontaktów z tak szemranym typem. Poprosi ukochaną, żeby trzymała się od niego z daleka. Ale na tym wcale nie koniec. Bo Chodakowski spróbuje też pozbyć się bandziora raz na zawsze ze swojego życia! Zapomni o szantażu z porwaniem Anety, ale uprzedzi też Wójcika, że ich znajomość musi się skończyć, skoro Tymek wyjdzie już ze szpitala.

- Nie będę wracać do tej sytuacji z moją żoną. Sam jestem ojcem, nie wiem, jak zachowałbym się w pańskiej sytuacji... Natomiast nie życzę sobie, żeby kontaktował się pan ze mną, moją żoną czy rodziną, składał jakieś oferty pomocy. Nie życzę sobie, rozumie pan?! - Ale pańska żona właśnie wspomniała coś o apartamencie... Ja mógłbym... - wtrąci Wójcik, lecz Olek szybko zakończy rozmowę.

Wójcik zniszczy reputację Olka i Argasińskiego w 1884 odcinku "M jak miłość"?

Nieobliczalny Wójcik w 1884 odcinku "M jak miłość" przygotuje jednak kolejną niespodziankę dla Olka i Argasińskiego, która będzie na nich czekała w pokoju hotelowym podczas konferencji medycznej. Tym razem w grę będzie wchodziła nie tylko reputacja lekarzy i kliniki, której Olek jest ordynatorem, ale także przyszłość małżeństw Chodakowskiego i Argasińskiego.

Niestety gangster nie powiedział jeszcze ostatniego słowa...