M jak miłość, odcinek 1884: Niebezpieczna znajomość Olka z Wójcikiem. Aneta nie będzie wiedziała, co knuje ojciec Tymka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Operacja syna Wójcika w ostatnich odcinkach "M jak miłość" pomogła Olkowi Chodakowskiemu przełamać się i dzięki temu wrócił do pracy w klinice ortopedii. Nie tylko jako ordynator oddziału, lecz także jako najlepszy chirurg! Wdzięczność biznesmena będzie miała jednak wysoką cenę. Bo Wójcik uznał, że jest dłużnikiem Olka do końca życia, że teraz, nie zważając na pieniądze, musi zrobić wszystko, co Chodakowski będzie od niego nie chciał. Nie przyjmie jednak do wiadomości, że lekarz oczekuje tylko spokoju dla siebie i swojej rodziny.

W 1884 odcinku "M jak miłość" Olek zaplanuje wypisanie z kliniki Tymka, licząc na to, że uwolni się wreszcie od Wójcika, który szantażem zmusił go do operowania swojego dziecka. Przy okazji uprzedzi Anetę, że powinna trzymać się z daleka od ojca pacjenta. Nie ujawniając jednak, że Wójcik wymyślił porwanie Anety, żeby Olek podjął się operacji, która dla chłopca była jedyną szansą na powrót do pełnej sprawności. To Chodakowski uratował Tymka przed paraliżem po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Na tym jednak problemy Olka w 1884 odcinku "M jak miłość" się nie skończą. Podczas rozmowy przez telefon z profesorem Martinem Folletem (Aleksander Mikołajczak), Olek dowie się, że szantażujący go Wójcik jest darczyńcą hojnie wspierającym klinikę uniwersytecką.

W dniu, w którym Chodakowski wypisze Tymka ze szpitala Aneta w 1884 odcinku "M jak miłość" także przekona się, jak wdzięczny potrafi być Wójcik. Dostanie od niego na pożegnanie wizytówkę z zapowiedzią, że może dzwonić do niego w każdej sprawie, że zawsze jej pomoże, nie zważając na cenę... Obietnica ojca małego pacjenta zabrzmi dla Anety nieco złowieszczo.

Nic dziwnego, że w 1884 odcinku "M jak miłość" Olek poprosi Anetę, żeby nie kontaktowała się z Wójcikiem i sam spróbuje zerwać niebezpieczną znajomość z biznesmenem. Niestety to się nie uda.