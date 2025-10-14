„M jak miłość” odcinek 1884 – poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin zjawi się w mieszkaniu zupełnie niespodziewanie, zmęczony, rozdrażniony i pochłonięty przygotowaniami do ślubu. Nie będzie miał pojęcia, że w środku trwa głośna, rozkręcona impreza Kamy. Kiedy tylko przekroczy próg, kobiety, przekonane, że to zamówiony striptizer, powitają go okrzykami i muzyką. Zaskoczony Chodakowski spróbuje się wycofać, ale atmosfera zrobi się tak gorąca, że w końcu da się wciągnąć w zabawę.

Marcin w roli „stripizera”! Kama nie pozna własnego narzeczonego

W 1884 odcinku „M jak miłość” Kama początkowo nie rozpozna swojego ukochanego, światła, muzyka i śmiech sprawią, że pomyli go z prawdziwym tancerzem zamówionym przez przyjaciółki. Marcin stanie tyłem, nie będzie widać jego twarzy, a widząc rozbawione towarzystwo i brak możliwości ucieczki, zdecyduje się na spontaniczny taniec. Choć będzie skrępowany, szybko rozluźni atmosferę, a jego taneczne popisy rozbawią wszystkich do łez. Ten moment stanie się hitem wieczoru, a dla Kamy, jednym z najzabawniejszych wspomnień tuż przed ślubem.

Wieczór panieński Kamy zapoczątkuje serię pomyłek

W kolejnych odcinkach „M jak miłość”, już podczas własnego wieczoru kawalerskiego, Marcin sam zaliczy spektakularną wpadkę. W barze z Olkiem (Maurycy Popiel) i Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) dojdzie do żenującej pomyłki. Ordynator Chodakowski weźmie niewinną dziewczynę z baru, Klaudię, za prostytutkę! To właśnie tam, kilka dni po panieńskim Kamy, sytuacja się odwróci. Tym razem to Marcin stanie się bohaterem nieporozumienia, które na długo pozostawi po sobie cień zażenowania.

Zarówno wieczór panieński Kamy, jak i kawalerski Marcina pokażą, że przyszli małżonkowie mają przed sobą burzliwy początek wspólnej drogi. On, nieco spięty, zbyt poważny i zmęczony, ona, spontaniczna i pełna energii. Czy po serii zabawnych, ale też niezręcznych sytuacji, ich ślub przebiegnie bez kolejnych niespodzianek?