M jak miłość, odcinek 1884: Jakub odetnie się od Kasi i tego, co było. Wyzna Martynie, co czuje - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2025-10-15 12:24

W 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zacznie z nadzieją patrzeć w przyszłość, w której Martyna (Magdalena Turczeniewicz) zajmie szczególne miejsce. To za radą przyjaciółki Karski postanowi odkupić od Kasi (Paulina Lasota) dom, który dla niej stworzył. Spotka się z byłą żoną i jej kochankiem Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) u notariusza i właśnie wtedy poczuje, że jego życiu czas na kolejny rozdział. Podczas romantycznego wieczoru w leśniczówce Martyny w 1884 odcinku "M jak miłość" Kuba wyzna, co naprawdę czuje. Czy między nimi będzie coś więcej? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Relacja Jakuba i Martyny w 1884 odcinku "M jak miłość" stanie się coraz bliższa. Oboje poczują, że wszystko w ich życiu zmierza w dobrym kierunku. Karski będzie pewien, że najwyższa pora zapomnieć o przeszłości, wyrzucić z głowy i serca Kasię i rozpocząć kolejny rozdział w życiu. To z jej pomocą Martyny rozwiedziony Kuba przyjmie propozycję Kasi, żeby nie sprzedawali ich domu, by on w nim został i spłacić jej część. 

Jakub w 1884 odcinku "M jak miłość"  pokaże Kasi, że jest z Martyną?

Ale na tym nie koniec, bo w 1884 odcinku "M jak miłość" Martyna, udając kochankę Jakuba, pomoże się zmierzyć z Kasią i Mariuszem podczas negocjacji w kancelarii notarialnej, gdzie ustalą warunki spłaty. Dzięki temu, że okaże Karskiemu czułość i wsparcie, detektyw weźmie odwet na Kasi. Pokaże byłej żonie, że stanął już na nogi po ich rozwodzie, że świetnie sobie radzi i nie jest sam, bo ma blisko siebie Martynę. 

Nowy rozdział życia Jakuba zacznie się w 1884 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do leśniczówki Martyny w 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub dojdzie do wniosku, że musi przestać myśleć o Kasi, że jak odzyska dom, musi zacząć wszystko od nowa, że to czas na kolejny rozdział życia. Tylko czy z Martyną? Niezupełnie, bo dla niej wciąż bardzo ważny będzie Marcin (Mikołaj Roznerski), którego nadal kocha. Chociaż Chodakowski lada moment weźmie ślub z Kamą (Michalina Sosna). 

M jak miłość.Martyna kochanką Jakuba. Kasia poczuje zazdrość o byłego męża 

- Dzięki za dzisiaj... Dobrze, że tam ze mną pojechałaś - wyzna Martynie Jakub, kiedy spędzą wspólnie wieczór na tarasie leśniczówki.

- Nie ma problemu...

- Bałem się przyznać, że jednak zależy mi na tym domu. Kiedy ich razem zobaczyłem, coś się we mnie zmieniło... Czas już odciąć się od tego, co było i ruszyć dalej...

- No to trzymam kciuki, bo mi jakoś średnio idzie... To, co łączyło mnie i Marcina... Nie wiem, jak można tak szybko o tym zapomnieć... - przyzna Martyna zakochana w Marcinie.

- Co? - zapyta nagle Kuba, który przytuli przyjaciółkę.

- Nic... Prowadził ślepy kulawego - zaśmieje się Martyna. 

