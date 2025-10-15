M jak miłość, odcinek 1884: Jakub odetnie się od Kasi i tego, co było. Wyzna Martynie, co czuje - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Relacja Jakuba i Martyny w 1884 odcinku "M jak miłość" stanie się coraz bliższa. Oboje poczują, że wszystko w ich życiu zmierza w dobrym kierunku. Karski będzie pewien, że najwyższa pora zapomnieć o przeszłości, wyrzucić z głowy i serca Kasię i rozpocząć kolejny rozdział w życiu. To z jej pomocą Martyny rozwiedziony Kuba przyjmie propozycję Kasi, żeby nie sprzedawali ich domu, by on w nim został i spłacić jej część.

Nie przegap: M jak miłość. Jakub i Martyna wylądują w łóżku po ślubie Marcina? To będzie porażka - ZDJĘCIA, WIDEO

Jakub w 1884 odcinku "M jak miłość" pokaże Kasi, że jest z Martyną?

Ale na tym nie koniec, bo w 1884 odcinku "M jak miłość" Martyna, udając kochankę Jakuba, pomoże się zmierzyć z Kasią i Mariuszem podczas negocjacji w kancelarii notarialnej, gdzie ustalą warunki spłaty. Dzięki temu, że okaże Karskiemu czułość i wsparcie, detektyw weźmie odwet na Kasi. Pokaże byłej żonie, że stanął już na nogi po ich rozwodzie, że świetnie sobie radzi i nie jest sam, bo ma blisko siebie Martynę.

Nowy rozdział życia Jakuba zacznie się w 1884 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do leśniczówki Martyny w 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub dojdzie do wniosku, że musi przestać myśleć o Kasi, że jak odzyska dom, musi zacząć wszystko od nowa, że to czas na kolejny rozdział życia. Tylko czy z Martyną? Niezupełnie, bo dla niej wciąż bardzo ważny będzie Marcin (Mikołaj Roznerski), którego nadal kocha. Chociaż Chodakowski lada moment weźmie ślub z Kamą (Michalina Sosna).

M jak miłość. Tak będzie wyglądał wieczór panieński Kamy! To Marcin zostanie striptizerem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość.Martyna kochanką Jakuba. Kasia poczuje zazdrość o byłego męża Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.