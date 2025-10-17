M jak miłość, odcinek 1884: Argasiński z Olkiem nie wygrają z Wójcikiem. Gangster zgotuje im istne szaleństwo - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1884 odcinku „M jak miłość” Wójcik znów udowodni, że potrafi manipulować ludźmi jak nikt inny. Tym razem nie użyje gróźb, lecz perfidnej intrygi. Kiedy Olek i Argasiński wybiorą się na konferencję medyczną, w ich hotelowych pokojach czekać będą… skąpo ubrane hostessy, gotowe na „towarzyszenie” panom w wieczorze. Lekarze przeżyją szok, a ich konsternacja będzie ogromna. Jerzy pomyśli nawet, że pomylił pokój, ale wszystko będzie się zgadzać, to będzie przemyślana prowokacja. Chodakowski i Argasiński szybko się domyślą, kto stoi za tą farsą. Zadzwonią do Wójcika, lecz ten znów pokaże swoją butę. Z ironicznym spokojem rzuci, że właśnie czyta synowi bajkę i natychmiast się rozłączy. To będzie moment, w którym lekarze zrozumieją, że z tym człowiekiem nie da się wygrać. Wójcik doskonale wie, gdzie uderzyć, w ich godność, reputację i prywatne życie.

Olek z Jerzym zrozumieją, że mają kłopoty

Upokorzeni lekarze będą wściekli i przerażeni. W ich rozmowie padną słowa, które doskonale oddadzą atmosferę tego wieczoru.

– Gdyby ktoś by się dowiedział o tych dziewczynach, mamy zrujnowaną naszą reputację, no i kliniki... – uzna Argasiński.

– Jerzy, ale co tam reputacja. Ty sobie wyobrażasz, żeby nasze żony się o tym dowiedziały? – pociągnie temat Olek.

– Nie, o tym to ja już wolę nie myśleć – uzna Jerzy.

Iwona i Aneta nie mogą poznać prawdy

W tym samym czasie Iwona (Hanna Śleszyńska) zadzwoni do Jerzego, chcąc dowiedzieć się, jak mija mu wyjazd. Argasiński wymijająco odpowie, że wszystko jest w porządku, a później poradzi Olkowi, by pod żadnym pozorem nie mówił Anecie o kompromitującej sytuacji.

Obaj uznają, że lepiej zachować milczenie, zanim niewinna „niespodzianka” przerodzi się w prawdziwy małżeński dramat. W 1884 odcinku „M jak miłość” Wójcik pokaże, że jego gra dopiero się zaczyna. Czy Olek i Jerzy znajdą sposób, by wyrwać się spod jego kontroli?