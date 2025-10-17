M jak miłość, odcinek 1884: Argasiński z Olkiem nie wygrają z Wójcikiem. Gangster zgotuje im istne szaleństwo - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-10-17 11:40

W 1884 odcinku „M jak miłość” Olek (Maurycy Popiel) i Argasiński (Karol Strasburger) będą mieli już serdecznie dość Mirosława Wójcika (Jakub Kornacki). Bezwzględny krętacz, który wcześniej szantażem zmusił Chodakowskiego do operacji jego syna, teraz postanowi zabawić się kosztem lekarzy. Wójcik urządzi im prawdziwe szaleństwo, tak upokarzające, że Olek i Jerzy będą bali się, że ich reputacja legnie w gruzach! Tego będzie za wiele.

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1884 odcinku „M jak miłość” Wójcik znów udowodni, że potrafi manipulować ludźmi jak nikt inny. Tym razem nie użyje gróźb, lecz perfidnej intrygi. Kiedy Olek i Argasiński wybiorą się na konferencję medyczną, w ich hotelowych pokojach czekać będą… skąpo ubrane hostessy, gotowe na „towarzyszenie” panom w wieczorze. Lekarze przeżyją szok, a ich konsternacja będzie ogromna. Jerzy pomyśli nawet, że pomylił pokój, ale wszystko będzie się zgadzać, to będzie przemyślana prowokacja. Chodakowski i Argasiński szybko się domyślą, kto stoi za tą farsą. Zadzwonią do Wójcika, lecz ten znów pokaże swoją butę. Z ironicznym spokojem rzuci, że właśnie czyta synowi bajkę i natychmiast się rozłączy. To będzie moment, w którym lekarze zrozumieją, że z tym człowiekiem nie da się wygrać. Wójcik doskonale wie, gdzie uderzyć, w ich godność, reputację i prywatne życie.

Olek z Jerzym zrozumieją, że mają kłopoty 

Upokorzeni lekarze będą wściekli i przerażeni. W ich rozmowie padną słowa, które doskonale oddadzą atmosferę tego wieczoru.

Gdyby ktoś by się dowiedział o tych dziewczynach, mamy zrujnowaną naszą reputację, no i kliniki... – uzna Argasiński.

Jerzy, ale co tam reputacja. Ty sobie wyobrażasz, żeby nasze żony się o tym dowiedziały? – pociągnie temat Olek.

– Nie, o tym to ja już wolę nie myśleć – uzna Jerzy.

Iwona i Aneta nie mogą poznać prawdy

W tym samym czasie Iwona (Hanna Śleszyńska) zadzwoni do Jerzego, chcąc dowiedzieć się, jak mija mu wyjazd. Argasiński wymijająco odpowie, że wszystko jest w porządku, a później poradzi Olkowi, by pod żadnym pozorem nie mówił Anecie o kompromitującej sytuacji.

Obaj uznają, że lepiej zachować milczenie, zanim niewinna „niespodzianka” przerodzi się w prawdziwy małżeński dramat. W 1884 odcinku „M jak miłość” Wójcik pokaże, że jego gra dopiero się zaczyna. Czy Olek i Jerzy znajdą sposób, by wyrwać się spod jego kontroli?

M jak miłość. Konflikt Anety z Anią. Nie będzie miała litości dla siostry Kamy