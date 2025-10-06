M jak miłość, odcinek 1883: Piotrek pobije Hoffmana po tym, jak dobierze się do Kingi! Zboczony sąsiad aresztowany, a Zduńska trafi do szpitala - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pod nieobecność Piotrka w 1883 odcinku "M jak miłość" Kinga wpadnie w pułapkę Hoffmana, który zaplanuje wszystko tak, by piękna sąsiadka, na punkcie której ma obsesję, była tylko jego. Ale na drodze do realizacji okrutnego celu Darka stanie Zduński, który co prawda tego dnia wyjedzie służbowo, ale wróci do domu w decydującym momencie, żeby uratować żonę przed zboczeńcem.

Taką pułapkę Hoffman zastawi na Kingę w 1883 odcinku "M jak miłość"

Jak do tego dojdzie, że w 1883 odcinku "M jak miłość" Kinga straci przytomność i nie będzie w stanie bronić się przed zwyrodnialcem z sąsiedztwa? Hoffman będzie doskonale wiedział, że tego dnia Piotrek zostawi żonę samą w domu przy Deszczowej, bo wyjedzie na konferencję prawników. Ochoczo pomoże sąsiadom, kiedy zawiezie ich córkę Lenkę (Olga Cybińska) ze swoją córką Sarą (Nadia Smyczek) do Grabiny, a Miśka (Aleksander Bożyk) do szkoły. Wróci jeszcze do Kingi pod pretekstem przekazania smakołyków od Barbary. Hoffman uzna jednak, że najlepszy moment do ataku na Zduńską będzie wieczorem.

Właśnie dlatego w 1883 odcinku "M jak miłość" podstępem wprosi się do Kingi na kawę. Doskonale wiedząc, że oprócz niej w domu nie ma nikogo. Perfidnie okłamie Kingę, że zostanie tylko na chwilę, bo ma dużo pracy, a u niego w ekspresie zabrakło właśnie kawy. Naiwna Zduńska ugości sąsiada, nie podejrzewając go o złe zamiary.

Nieprzytomna Kinga ofiarą ataku Hoffmana w 1883 odcinku "M jak miłość"

Chwila nieuwagi Kingi wystarczy, by Hoffman w 1883 odcinku "M jak miłość" wrzucił jej do filiżanki narkotyk - pigułkę gwałtu. Zduńska błyskawicznie poczuje senność i rozboli ją głowa. Z każdą chwilą będzie z nią gorzej, aż w końcu Kinga straci przytomność. To wtedy Hoffman zacznie się do niej dobierać. Pocałuje odurzoną sąsiadkę w szyję i rozepnie jej guziki od bluzki. Zboczeniec już będzie miał się posunąć dalej, kiedy w domu zjawi się Piotrek.

Piotrek uratuje Kingę przed zboczeńcem Hoffmanem w 1883 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście Zduński w 1883 odcinku "M jak miłość" postanowi wcześniej wrócić ze służbowego wyjazdu! Jak tylko Piotrek zauważy, że Hoffman molestuje Kingę, rzuci się na niego z pięściami. Kto wyjdzie cało z tej zawziętej walki? To Piotrek pobije Darka i natychmiast wezwie policję oraz karetkę pogotowia, bo Kinga nadal nie odzyska przytomności.

Co będzie z molestowaną i odurzoną narkotykami Kingą w 1883 odcinku "M jak miłość"?

Jaki będzie finał koszmarnych wydarzeń przy Deszczowej w 1883 odcinku "M jak miłość"? Policjanci aresztują Hoffmana, który skuty kajdankami pojedzie radiowozem na posterunek, a Kinga trafi do szpitala, żeby Piotrek miał pewność, że sąsiad zboczeniec nie zrobił jej krzywdy. Nie wszystko skończy się dobrze dla Kingi, która po napaści Hoffmana nie tak szybko dojdzie do siebie.

