M jak miłość, odcinek 1883: Jagoda jako pierwsza pozna prawdę o wyprowadzce Doroty z Bartkiem. Wreszcie to ogłoszą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1883 odcinku „M jak miłość” dojdzie do szczerej rozmowy między Dorotą a Jagodą. Obie kobiety spotkają się w ogrodzie, by spędzić chwilę w spokoju i porozmawiać o tym, co ostatnio dzieje się w ich życiu. Jagoda szybko zauważy, że jej przyjaciółka jest wyjątkowo poważna i zamyślona. Wtedy Dorota w końcu odważy się powiedzieć prawdę, razem z Bartkiem podjęli decyzję o wyprowadzce z Grabiny.

Jagoda zaskoczona wyprowadzą Lisieckich

– Ja bym się stąd nigdy nie wyprowadziła, kocham to miejsce! Zostańcie z nami – poprosi wzruszona Jagoda. Ale zanim Kawecka zdąży odpowiedzieć, mała Dorotka zacznie płakać i Jagoda będzie musiała zająć się córeczką. Po chwili rozmowa wróci jednak na właściwe tory.

Dorota powie Jagodzie o dziecku

Dorota przyzna, że powód wyprowadzki jest wyjątkowy. – Tak naprawdę sprzedajemy dom, bo chcemy mieć przestrzeń lepiej zaadaptowaną dla dziecka. Duży, dodatkowy pokój... – wyzna szczerze. Jagoda na moment zamarznie. - Nie jestem w ciąży - od razu sprostuje Kawecka. – Chcemy dziecko adoptować – odpowie spokojnie Dorota.

Ta wiadomość całkowicie zaskoczy Jagodę. – Cudownie, fantastyczny pomysł! Tylko stracimy takich cudownych przyjaciół, sąsiadów, a Tadeusz współpracownika… Zmartwi się chłopak – przyzna ze smutkiem. Dorota uspokoi przyjaciółkę, zdradzając, że Tadeusz prawdopodobnie już o wszystkim wie.

Na koniec kobiety postanowią umówić się na wspólną kolację, by obgadać szczegóły i pożegnać się w rodzinnej atmosferze. Widzowie zobaczą, że mimo smutku związanego z wyjazdem, w sercach Doroty i Bartka pojawi się wielka nadzieja na nowy dom, nowy rozdział i upragnione dziecko. Mimo wszystko Jagoda dobrze życzy przyjaciołom i chce ich szczęścia. Zdradzamy, że wątek adopcji dziecka przez Dorotę i Bartka dopiero się rozkręca.