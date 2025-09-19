M jak miłość, odcinek 1883: Dorota i Bartek zostaną rodzicami. Przełom w adopcji dziecka!

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota z Bartkiem zostaną rodzicami! Taka decyzja zapadnie w 1876 odcinku „M jak miłość”, kiedy to widzowie zobaczą, jak Dorota i Bartek świętują swoją rocznicę wspólnego życia w Grabinie. Choć Lisiecki przygotuje dla ukochanej romantyczną niespodziankę, czyli symboliczny breloczek z wygrawerowanym domem, radość pary przyćmi dramatyczne wydarzenie w rodzinie Mostowiaków. To właśnie wtedy Dorota, patrząc na cierpienie bliskich, zrozumie, że pragnie wnieść do swojego życia nową wartość.

Dorota powie Bartkowi o dziecku

Jednak rozmowa o planowanym macierzyństwie będzie miała miejsce w Warszawie, ponieważ to właśnie tam małżeństwo uda się do opery i spędzi noc w apartamencie przyjaciółki Doroty. W szczerej rozmowie z Bartkiem wyzna, że chciałaby zostać mamą i stworzyć rodzinę dla dziecka, które potrzebuje domu. Reakcja Bartka okaże się kluczowa. Początkowo zaskoczony, szybko zrozumie, jak ważne są dla Doroty te pragnienia. Jej marzenie stanie się także jego marzeniem, a wspólna decyzja o adopcji otworzy przed nimi zupełnie nowy rozdział życia.

Później, podczas wizyty u Barbary (Teresa Lipowska) Dorota weźmie w ramiona małego Antosia (Mark Myronenko), synka Franki i Pawła. Ten moment obudzi w niej jeszcze silniejszy instynkt macierzyński. Mimo że po długiej walce z nowotworem nie może zajść w ciążę, zda sobie sprawę, że istnieje inna droga do szczęścia, adopcja.

Przełom w adopcji dziecka w 1883 odcinku "M jak miłość"

I właśnie w 1883 odcinku „M jak miłość” nadejdzie długo wyczekiwany przełom. Dorota i Bartek zostaną zakwalifikowani na szkolenie dla rodzin adopcyjnych. To wielki krok na drodze do spełnienia ich marzeń o dziecku. Choć przed nimi jeszcze długa procedura i wiele formalności, sama wiadomość wywoła w Lisieckich ogromną radość i nadzieję.

Czy Dorota i Bartek wreszcie doczekają się upragnionego szczęścia i staną się rodzicami? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach „M jak miłość”, ale już teraz jasne jest, że ich historia chwyci widzów za serce i pokaże, że miłość potrafi pokonać wszelkie przeszkody.