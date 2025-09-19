M jak miłość, odcinek 1882: Mateusz odkryje zdradę! Wizyta na Deszczowej nie pozostawi złudzeń

"M jak miłość" odcinek 1882 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1882 odcinku "M jak miłość" Mateusz razem z Jankiem i Tomaszem uda się na Deszczową, by pomóc Zduńskim w porządkach w ich rodzinnym domu. Chłopcy będą się wspólnie angażować w drobne prace i żartować, a Mateusz spróbuje oderwać myśli od obowiązków wojskowych. W jego głowie wciąż pojawi się Majka (Matylda Giegżno), w której będzie się skrycie podkochiwał. Jednak będzie wiedział, że dziewczyna jest w związku z Tomaszem, co sprawi, że musi utrzymywać uczucia na wodzy. Przecież Tomasz to jego współlokator z wojska.

Mateusz odkryje zdradę w 1882 odcinku "M jak miłość"

Kilka godzin później Mateusz przypadkiem przyłapie Kubickiego na randce z jego byłą partnerką, Justyną. W tym momencie uświadomi sobie, że Tomasz wcale nie będzie wierny Majce i że przez cały czas ją okłamywał. Dla młodego Mostowiaka będzie to trudny moment, bo będzie czuł żal, rozczarowanie, a jednocześnie będzie musiał zdecydować, jak postąpić.

Dylemat Mateusza

Mateusz, który od jakiegoś czasu podkochuje się w Majce, będzie miał możliwość wykorzystania sytuacji przeciwko Tomaszowi. Jednak z natury jest przecież empatyczny i dobry, a w jego charakterze nie będzie leżało działanie podstępne czy krzywdzenie dziewczyny. Mostowiak stanie przed pytaniem... Czy zachowa prawdę dla siebie i będzie chronił Majkę, czy też powie jej o zdradzie Tomasza, ryzykując emocjonalny ból ukochanej, ale zyskując okazję do pocieszania jej.

W odcinku 1882 Tomasz wyraźnie pokaże, że nie będzie łatwym przeciwnikiem w relacjach uczuciowych. Jego niewierność i zakłamanie wobec Majki będą napędzać emocje Mateusza, który stanie przed pierwszym poważnym wyzwaniem moralnym i emocjonalnym. Wizyta na Deszczowej przerodzi się w trudne rozterki.