M jak miłość, odcinek 1882: Lenka zdemaskuje Hoffmana! Córka Zduńskich jako pierwsza pozna prawdziwą twarz prześladowcy Kingi

"M jak miłość" odcinek 1882 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1882 odcinku "M jak miłość" Lenka przypadkiem usłyszy, jak Hoffman obraża Sarę. To odkrycie wstrząśnie nastolatką. W jednej chwili zda sobie sprawę, że sąsiad wcale nie jest miłym, przyjaznym człowiekiem, za jakiego dotąd uchodził. Dotąd Dariusz dobrze grał fajnego tatę, a prawdę o sobie "chował" za zamkniętymi drzwiami domu. Sara raczej stroniła od obgadywania ojca dziwaka, ale i ona nie da rady dłużej znieść chorego postępowania ojca.

To Lenka jako pierwsza odkryje prawdziwą twarz Hoffmana

Lenka jako pierwsza zacznie rozumieć, że zachowanie ojca Sary odbija się na Kindze. Zauważy, że jej mama odczuwa coraz większy stres i niepokój, a dotąd niewytłumaczalne koszmary i bezsenność mogą mieć bardzo poważne podłoże. W tym odcinku córka Zduńskich stanie się pierwszą osobą, która zacznie podejrzewać, że Hoffman to zagrożenie nie tylko dla Sary, ale i dla Kingi.

Nadchodzący dramat w "M jak miłość"

Fani serialu zobaczą, jak Lenka po raz pierwszy zmierzy się z prawdą o sąsiedzie. Psychopata, który wcześniej manipulował Kingą i stopniowo wkraczał w życie rodziny Zduńskich, zacznie powoli tracić anonimowość. To Lenka jako pierwsza pozna jego mroczne oblicze, krok, który w następnych odcinkach będzie miał kluczowe znaczenie dla losów Kingi i całej rodziny.

Mało tego, w kolejnych odcinkach sama Sara nie wytrzyma krycia ojca. Zwierzy się Marysi (Małgorzata Pieńkowska) z tego, co wyprawia się za czterema ścianami domu. Czy Rogowska połączy kropki? Tu wejdzie w grę naprawdę poważne niebezpieczeństwo. Dariusz dzięki wykradzionym danym dowie się, że Kinga jest sama w domu. Poda jej narkotyki, a potem będzie tylko gorzej....