M jak miłość, odcinek 1881: Tak Andrzej zareaguje na ciążę Julii. Będzie miał pretensje do Dimy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Julii w 1881 odcinku "M jak miłość" wywoła niezłą rewolucję w rodzinie Magdy i Andrzeja i to w najgorszym dla nich momencie, kiedy siedlisko będzie miało sporo kłopoty! Nieświadomi tych problemów Julia i Dima przyjadą do Grabiny, żeby przekazać Budzyńskim, że będą mieli dziecko, że ich rodzina się powiększy i otworzą kolejny rozdział w swoim związku. Zamieszkali razem w Warszawie, zabrali ze sobą Nadię, a teraz czekają ich poważne zmiany.

Budzyński z dużą rezerwą podejdzie do wiadomości o ciąży Julii, bo w 1881 odcinku "M jak miłość" dotrze do tego, że mające się urodzić dziecko dodatkowo sprawi, że nowa rodzina Dimy, którą stworzył z Julią i Nadią zacznie żyć własnym życiem.

Andrzej w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie miał pretensje do Dimy o ciążę Julii?

- Jak to teraz wszystko poukładać? - zapyta Ukraińca Andrzej z pretensją w głosie. Oczywiście nie będzie miał do tego prawa. Dima i Julia nie muszą pytać Budzyńskich o zgodę nie tylko w kwestii wspólnej przyszłości, ale także Nadii i rodziny, którą powoli budują.

Ciąża Julii odciągnie Nadię od Magdy i Andrzeja w 1881 odcinku "M jak miłość"

Ale Budzyńskiemu w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie chodziło przede wszystkim o to, że dziecko Julii i Dimy odciągnie Nadię od Magdy. Silna więź łącząca Magdę z ukraińską dziewczynką przetrwała wiele dramatycznych momentów, ale teraz pojawi się zagrożenie, że córka Dimy będzie chciała więcej czasu spędzać z ciocią, która urodzi jej siostrę lub brata.

M jak miłość. Magda i Julia zostaną przyjaciółkami! Tak potoczy się ich kolejna rozmowa

- Ciąża Julii przede wszystkim zwiastuje radykalną zmianę planów. Na pewno nam się losy skomplikują. To się wiąże z tym, że jednak czeka nas chyba duża tęsknota... - zapowiedział Krystian Wieczorek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Magda i Andrzej w 1881 odcinku "M jak miłość" stracą Nadię przez nowe dziecko Dimy i Julii?

Rozłąka Nadii z Magdą i Andrzejem z powodu ciąży Julii w 1881 odcinku "M jak miłość" wyda się więc nieunikniona. Budzyńska zacznie się bać, że nie wystarczająca matką dla Nadii. Poza tym pojawi się zazdrość o to, że Julia zostanie mamą, że zaszła w ciążę, choć myślała, że jest bezpłodna, a Magda nigdy nie doświadczy takiego cudu.

- Ja się boję, że teraz to ona zupełnie nam zniknie, wsiąknie w tamtą rodzinę... - Magda w 1881 odcinku "M jak miłość" powie Andrzejowi, że mogą stracić Nadię na zawsze.