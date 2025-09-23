M jak miłość, odcinek 1881: Ciąża Julii dobije Magdę! Ona nigdy nie będzie miała dziecka z Andrzejem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Julii w 1881 odcinku "M jak miłość" przestanie być tajemnicą dla Budzyńskich. Kiedy emocje nieco opadną Malicka i Dima przyjadą do siedliska w Grabinie, żeby przekazać "przyjaciołom", że zostaną rodzicami, że spodziewają się dziecka. Najpierw cudowną wiadomość usłyszy Nadia, która ucieszy się, że będzie miała rodzeństwo - siostrę i brata. Ale podczas rodzinnego spotkania da się wyczuć ogromne napięcie...

Tak Magda i Andrzej zareagują na ciążę Julii w 1881 odcinku "M jak miłość"

Dla Andrzeja w 1881 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że teraz relacje z Julią i Dimą skomplikują się jeszcze bardziej, że skoro założą razem rodzinę, to Nadia będzie coraz rzadszym gościem w siedlisku. O ile reakcja Budzyńskiego na ciążę Julii będzie łatwa do przewidzenia, to Magda zachowa się tak, jakby nie była w stanie zapanować nad zazdrością o ukochaną Dimy, zastępczą matkę Nadii, która teraz urodzi własne dziecko.

- Ciąża Julii przede wszystkim zwiastuje radykalną zmianę planów. Na pewno nam się losy skomplikują. To się wiąże z tym, że jednak czeka nas chyba duża tęsknota... - zapowiedział Krystian Wieczorek w "Kulisach serialu M jak miłość". - Rany Julek, ile się będzie działo! Słuchajcie, musicie oglądać. Powiem wam tylko tak, na Magdę spadnie plaga szarańczy, to jest nic... Ten wątek będzie wspaniale rozwinięty. Jeżeli jesteście fanami Magdy i Andrzeja, to... - dodała tajemniczo Anna Mucha. - To nie jest oczywiście łatwo informacja dla Magdy. Zwłaszcza w kontekście całego tego misternie utkanego patchworku... No i takiej czysto kobiecej kwestii, pytania czy jestem wystarczająca... - wyjaśniła w "Kulisach serialu M jak miłość".

Magda w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie zazdrosna o to, że Julia urodzi dziecko Dimy

Ciężarna Julia w 1881 odcinku "M jak miłość" sama przekaże Magdzie informację, że spodziewa się dziecka Dimy. Mimo wcześniejszej diagnozy lekarzy, że stała się bezpłodna po poronieniu, po tym jak trzy lata temu straciła dziecko Andrzeja. Malicka wspomni o tym, że diagnoza o bezpłodności była błędna, a teraz ma szansę donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko.

Podczas trudnej rozmowy z Magdą w 1881 odcinku "M jak miłość" Julia doskonale będzie rozumiała to, jak Budzyńskiej może być trudno. W końcu żona Andrzeja nigdy nie zajdzie w ciążę, ma chore serce, żyje dzięki przeszczepowi i nie ma szans na to, że kiedyś zostanie matką. Czy będzie chodziło tylko o zazdrość Magdy o ciąży Julii? Nie do końca, bo Budzyńską ogranie strach, że nowe dziecko Dimy odciągnie od niej Nadię.

- Ja się boję, że teraz to ona zupełnie nam zniknie, wsiąknie w tamtą rodzinę... - zwierzy się Andrzejowi.