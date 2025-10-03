M jak miłość, odcinek 1880: Załamana Iza przyzna się, na jaką traumą naraziła dzieci. Kama i Marcin nie zostawią jej samej - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 06.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Sytuacja między Izą a Radkiem wymknęła się spod kontroli. Podczas kłótni Radek uderzył Maję, a to przelało czarę goryczy. Iza nie mogła już dłużej udawać, że ich małżeństwo da się uratować, spakowała rzeczy i odeszła z córką oraz Szymkiem (Staś Szczypiński). Pomocną dłoń wyciągnął do niej Marcin, który z Kamą przyjął byłą żonę i dzieci pod swój dach. To właśnie tam Iza spróbuje odnaleźć spokój, choć poczucie winy nie pozwoli jej zaznać snu.

Bezsenna noc Izy w 1880 odcinku "M jak miłość”. Przyjdzie czas na zwierzenia

Po dramatycznych wydarzeniach z Radkiem Iza nie znajdzie spokoju. W nocy zauważy, że także Marcin i Kama nie mogą zasnąć. Dołączy do nich w salonie, gdzie nagle puszczą jej nerwy.

- Sorry, nie mogę spać. Jakoś tak mnie nosi, za dużo emocji... Powinnam była odejść od Radka już dawno, ale ja naprawdę liczyłam, że on się zmieni. Boże, byłam taka głupia. Tylko zafundowałam naszym dzieciom traumę – powie Iza, obwiniając się o dramat, który przeżyła cała jej rodzina. - W tym wszystkim to one są najważniejsze - podkreśli raz jeszcze Iza.

Kama i Marcin okażą Izie wsparcie w 1880 odcinku "M jak miłość"

Kama nie pozwoli, by Iza pogrążała się w poczuciu winy.

- Dzisiaj to udowodniłaś, walczyłaś jak lwica. Gdybyś widział ją w akcji, ja zrobiłabym to samo – przyzna Kama, chwaląc determinację Izy, która tym razem postawiła granicę Radkowi. Także Marcin powie byłej żonie, że w końcu zrobiła to, co powinna dawno temu.

- Ale Kama ma rację. Ważne, że w końcu zawalczyłaś o siebie i ty i Maja jesteście bezpieczne. Wdzięczna Iza postanowi podziękować bliskim.

- Dziękuję wam. Za wsparcie i za to, że stoicie za mną murem – wyzna.

Iza zatęskni za rodziną w 1880 odcinku "M jak miłość"

Kiedy emocje opadną, Iza coraz częściej zacznie wspominać, że rozpad jej małżeństwa z Marcinem był największym błędem w życiu. Z Chodakowskim tworzyli kochającą się rodzinę, a związek z Radkiem okazał się koszmarem.

Tymczasem Marcin szykuje się do ślubu z Kamą, która okazuje Izie wiele ciepła i wsparcia. Czy ta nietypowa sytuacja doprowadzi do tego, że Chodakowscy znów się do siebie zbliżą? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki "M jak miłość”. Zdradzamy, że nawet podczas nadchodzącego wieczoru panieńskiego Kamy, Iza znów zacznie narzekać, że straciła rodzinę w postaci Chodakowskiego. Widać będzie, że mocno żałuje swoich decyzji.

M jak miłość ZWIASTUN. Kasia będzie błagała Jakuba o wybaczenie! Marcin nie zniesie widoku Martyny z innym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.