M jak miłość, odcinek 1880: Wyjątkowe chwile Martyny i Jakuba. Wprowadzi się do leśniczówki?

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna od dawna stara się otoczyć Jakuba troską. Sama dobrze wie, czym jest strata, ponieważ kilka lat temu pożegnała swojego męża Jerzego, a teraz nieoczekiwanie stała się podporą dla detektywa. Zresztą to "transakcja" wiązana, ponieważ Karski wspierał ją w jednym z dramatycznych momentów życia, kiedy piła, straciła Marcina i znalazła się na celowniku gangstera Roberta (Kamil Drężek). Karski, rozbity po zdradzie i kłamstwach Kasi, z którą miał nadzieję założyć rodzinę, zaczyna doceniać obecność Martyny. Wie, że żona zawiodła go w najgorszy sposób. Mało tego, nadal ukrywa ojcostwo Jakuba i udaje, że spodziewa się potomka Mariusza (Mateusz Mosiewicz).

Piękne chwile Martyny i Jakuba na łonie natury

W nowych scenach z 1880 odcinka „M jak miłość” Martyna i Jakub spędzą razem czas na polanie, z dala od miejskiego hałasu. To będzie nie tylko moment relaksu, ale też okazja do pokazania Jakubowi, jak piękne i spokojne może być życie poza Warszawą. Martyna nie ukrywa, że chętnie widziałaby go bliżej siebie, np. w leśniczówce.... On na razie podchodzi do tego z dystansem, ale ich rozmowy i wspólne chwile wskazują, że między nimi buduje się coraz silniejsza więź.

Co ważne, również w 1880 odcinku "M jak miłość" Martyna znów wpadnie w kryzys. Jeszcze nie wiadomo, czy ponownie sięgnie po butelkę, od której nigdyś mocno się uzależniła. Na szczęście Jakub będzie czuwał i nie pozwoli przyjaciółce popełnić najgorszych błędów.

Jakub wprowadzi się do leśniczówki Martyny?

Czy Karski w końcu zdecyduje się na przeprowadzkę do Martyny? Co na to Marcin, który niegdyś sam był z leśniczką związany i z pewnością nie przejdzie obojętnie obok tej relacji? Już wiadomo, że Chodakowski zacznie "krzywo" spoglądać na zaciśniającą się więź Martyny i Jakuba. Jedno jest pewne, w nadchodzących odcinkach los ponownie połączy Martynę i Jakuba, a przyszłość tej znajomości zapowiada się bardzo obiecująco.