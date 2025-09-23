M jak miłość, odcinek 1880: Podejrzany Wójcik złamie Olka. Tak wróg ściągnie Chodakowskiego do pracy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po długim zwolnieniu Olek wciąż nie odzyskał pewności siebie przy stole operacyjnym. Dłonie drżą, koncentracja bywa zawodna, a każdy dzień przypomina mu, jak cienka jest granica między zdrowiem a ryzykiem. Pojawienie się Wójcika wywróci jego świat do góry nogami. Ojciec Tymka nie zamierza czekać... Presja i groźby zmuszą Olka do powrotu do pracy, choć lekarz nie będzie na to gotowy.

Olek zaangażuje Argasińskiego w sprawę Wójcika

W 1880 odcinku Olek opowie Argasińskiemu (Karol Strasburger) o narastającym napięciu. Przypomnijmy, że niegdyś Jerzy sam interesował się niezbyt eleganckimi metodami załatwiania spraw. Kiedyś był "czarnych charakterem" w serialu, ale potem zmienił stronę. Czy Argasiński powróci do dawnych przekonań, by ratować skórę Olka? Biznesmen Wojócik natychmiast zareaguje na ledwo co rozpoczęte plany Chodakowskiego, by uwolnić się od kiepskiej sytuacji szantażu i przymusu. Jasno da do zrozumienia, że praca Olak zostanie „odpowiednio nagrodzona”.

Zdjęcia z odcinka 1881 "M jak miłość" zdradzają, co nastąpi

Na zdjęciach widać Olka w białym kitlu szpitalnym, co jednoznacznie pokazuje, że zostanie ściągnięty do pracy przez Wójcika. Fani mogą spodziewać się dramatycznych scen, w których lekarz będzie musiał działać wbrew własnym zasadom i stawić czoła bezwzględnemu przeciwnikowi.Wójcik pokaże, że nie cofnie się przed niczym. Olek stanie przed moralnym i zawodowym dylematem: podporządkować się ojcu chłopca, czy bronić własnych zasad i zdrowia. Nadchodzące odcinki pokażą, jak daleko sięga konflikt, który może zmienić życie Chodakowskiego na zawsze.