M jak miłość, odcinek 1880: Kama wyjawi Marcinowi, że Martyna i Jakub są razem! Nie uwierzy w zdradę przyjaciela - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 06.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna i Jakub w ostatnich miesiącach bardzo się do siebie zbliżyli. Po dramatycznych przejściach naprawdę lubią swoje towarzystwo. Ona potrzebuje wsparcia po nieudanej i krótkiej relacji z Marcinem, która zakończyła się po odzyskaniu przez niego pamięci, za to Jakub nadal nie pogodził się ze zdradą i rozwodem ze strony Kasi (Paulina Lasota). Oboje znaleźli w sobie wsparcie. Spędzają razem coraz więcej czasu, trenują, rozumieją się bez słów. Oficjalnie to przyjaźń, ale w 1880 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że sprawa może wyglądać zupełnie inaczej.

Spotkanie w bistro w 1880 odcinku "M jak miłość"

Do przypadkowego spotkania dojdzie w bistro, gdzie Kama i Marcin natkną się na Martynę i Kubę. Cała czwórka usiądzie przy jednym stoliku, ale atmosfera szybko zrobi się dziwna. Chodakowski zauważy, że jego przyjaciel i była kochanka wymieniają znaczące spojrzenia, dotykają się niby przypadkiem i żartują tak, jakby byli parą. Na to szczególną uwagę zwróci także czujna Kama,

Kama od razu weźmie ten temat „na tapetę”, kiedy tylko Martyna z Jakubem oddalą się od stolika.

- No, no, no... Marcin, wiedziałeś? – zaczepi ukochanego.

- Czy o czym wiedziałem? – zdziwi się Chodakowski.

- Jak o czym, że Martyna i Kuba są razem – wypali Kama.

Marcin wyprze fakty w 1880 odcinku "M jak miłość"

Chodakowski będzie przekonany, że Kama przesadza.

- Nie, oni się tylko przyjaźnią. Trenują razem – zacznie tłumaczyć detektyw, jakby nie chciał dopuścić do siebie innej myśli.Ale Kama pozostanie przy swoim.

- Mi się wydaje, że to coś więcej niż tylko przyjaźń. Te spojrzenia, żarty, wspólny vibe. Ja im kibicuję. Jednemu i drugiemu – stwierdzi z uśmiechem.

Marcin spróbuje uciąć temat. - Nie, no... To nie nasza sprawa – odpowie niby luzem.

Choć Chodakowski będzie udawał, że sytuacja nic dla niego nie znaczy, wkrótce poczuje ukłucie zazdrości. Wizja tego, że jego najlepszy przyjaciel może być z Martyną, czyli kobietą, z którą łączył go romans w czasie amnezji, zacznie go dręczyć. W 1880 odcinku "M jak miłość" Marcin będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które sam próbował wyprzeć. Czy Kama ma rację, że Martyna i Jakub są parą? Wiele na to wskazuje.

M jak miłość ZWIASTUN. Kasia będzie błagała Jakuba o wybaczenie! Marcin nie zniesie widoku Martyny z innym