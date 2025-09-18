M jak miłość, odcinek 1880: Empatia opłaci się Kamie. Wdzięczność Brzezińskiej ją zaskoczy - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 06.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Adam Brzeziński (Grzegorz Kowalczyk) zlecił w agencji śledzenie żony Anny. To zadanie przypadło Kamie. Przekonała się, że Brzezińska nie spotkała się z kochankiem, ale z psychiatrą. Od Anny dowiedziała się o jej wieloletniej gehennie – biciu i przypalaniu papierosami – i szantażowaniu odebraniem syna.

Kama uratowała życie Annie Brzezińskiej w „M jak miłość”

W „M jak miłość” Kama, wysłuchawszy przez co Anna przechodzi i czego doświadcza ze strony męża, poradziła jej, by zgodziła się na zamontowanie przez detektywów ukrytej kamery w domu oraz by zrobiła obdukcję swoich ran u lekarza. Gdy dowiedział się o tym od samej Kamy Adam Brzeziński, w ataku furii pobił detektywkę. Ale nagrodą dla niej była wideorozmowa z Anną, która stwierdziła, że nagranie z najnowszej awantury przekaże policji i że nie pozwoli się dłużej tak traktować:

- I nie pozwolę, by mój syn dorastał w takiej atmosferze. Pani Kamo, dziękuję pani, bo to dzięki pani.

Niespodzianka od Anny Brzezińskiej dla Kamy w 1880. odcinku „M jak miłość”

Kama nie ma wątpliwości, że w przypadku Anny Brzezińskiej postąpiła właściwie. Najprawdopodobniej uratowała jej życie. I chociaż Marcin miał do niej pretensje, że się naraziła psychopacie, to chodziło mu jedynie o jej bezpieczeństwo, a nie moralną stronę jej działania. Poparła ją Aneta (Ilona Janyst), która powiedziała, że postąpiłaby tak samo. W 1880. odcinku „M jak miłość” Kama namacalnie – w dokładnym sensie tego słowa – przekona się, że zrobiła co należy. Anna, której odmieniła życie – zresztą, jej synowi także – będzie czuła potrzebę odwdzięczenia się jej za to, co dla niej zrobiła. Przygotuje dla przyszłej panny młodej niesamowitą niespodziankę. Co to będzie? Przekonamy się na początku października.