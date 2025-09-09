M jak miłość, odcinek 1879: Przygotowania do ślubu Kamy i Marcina przerwane! To Iza da o sobie znać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jeszcze nie tak dawno Iza wierzyła, że znalazła nową wielką miłość. Dla Radka (Philippe Tłokiński) zdradziła Marcina, a ich małżeństwo legło w gruzach. Jednak dziennikarz, który miał być wsparciem i nowym początkiem, okazał się rozczarowaniem. Widzowie widzieli już, że Iza próbowała ratować ten związek, wierzyła bowiem, że Radek podejmie terapię i się zmieni. Niestety, kolejne odcinki pokazały, że jego agresja i wybuchowy charakter stają się coraz bardziej niebezpieczne.

Agresor Radek znów wyżyje się na Izie w 1879 odcinku „M jak miłość”

W 1879 odcinku eskalacja konfliktu będzie nieunikniona. Między małżonkami dojdzie do ostrej kłótni, w trakcie której Radek znów straci panowanie nad sobą. Przerażona Iza zamknie się w pokoju z córeczką Mają (Laura Jankowska), spakuje swoje rzeczy i zrozumie, że musi uciekać. W dramatycznej chwili sięgnie po telefon i zadzwoni do jedynej osoby, na którą pomyśli, że może liczyć.

Kama przerwie przygotowania do ślubu

Tymczasem Kama będzie w zupełnie innym świecie. W salonie sukien ślubnych wybierze kreację na swój wielki dzień u boku Marcina. Jednak telefon od Izy zmieni wszystko. Przyszła panna młoda rzuci przygotowania i pojedzie na ratunek koleżance, z którą niegdyś łączyły ją raczej chłodne stosunki. Od jakiegoś czasu Kamą wręcz współczuje byłej żonie Marcina. To właśnie w ten sposób Iza nieoczekiwanie stanie na drodze do jej szczęścia, choć nie zrobi tego z wyrachowania, a z desperacji.

Jakby tego było mało, w 1879 odcinku widzowie zobaczą także inny emocjonalny wątek. Marcin zacznie robić wyrzuty Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski). Chodakowski nie ukryje zazdrości o Martynę (Magdalena Turczeniewicz), która spędza coraz więcej czasu u boku detektywa. Z jednej strony więc Marcin będzie się szykował do ś