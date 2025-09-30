M jak miłość, odcinek 1879: Olek padnie ofiarą szantażu! Życie dziecka czy porwana Aneta. Usłyszy ostatnie nagranie żony - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Chwile grozy w 1879 odcinku "M jak miłość" przeżyje Olek Chodakowski, który stanie się ofiarą okrutnego szantażu Wójcika, ojca małego pacjenta Tymka z oddziału ortopedii kliniki. W jednej chwili lekarz zda sobie sprawę, że w jego rękach jest nie tylko życie chłopca, ale także Anety. Jak dojdzie do tego, że żona Olka zostanie porwana, a za uprowadzeniem będzie stał właśnie Wójcik?

Wójcik użyje podstępu, żeby zmusić Olka do operacji w 1879 odcinki "M jak miłość"

Zacznie się od tego, że w 1879 odcinku "M jak miłość" Olek wciąż nie będzie na siłach, by wrócić na salę operacyjną. Wiedząc, że każdy jego błąd może mieć fatalne skutki dla pacjentów. Ale przebywający w klinice syn Wójcika będzie wymagał natychmiastowej operacji. Chodakowski odmówi przeprowadzenia zabiegu. Jednak ojciec Tymka się nie podda i każe swoim ludziom zebrać informacje o rodzinie Olka. Użyje podstępu, by zmusić lekarza do operacji!

– Już w zasadzie mamy wszystko gotowe i możemy zaczynać akcję - przekażą Wójcikowi zaufani współpracownicy. – Wszystko ma być na tip-top - zastrzeże ojciec Tymka. – Jasne szefie, przygotujemy się na każdą ewentualność...

Aneta w 1879 odcinku "M jak miłość" dostanie zaproszenie do SPA, ale nie od Olka

Zaraz potem w 1879 odcinku "M jak miłość" Olek zostanie zwabiony do kliniki telefonem o pilnej przesyłce do odebrania. Tymczasem Aneta znajdzie list "od męża" z zaproszeniem do SPA i wiadomością, że Olek do niej nie dołączy, bo musi wyjechać na konferencję do Krakowa. Aneta skorzysta jednak z okazji i wyjedzie sama. Nieświadoma tego, że to podstęp.

Kiedy Chodakowski w 1879 odcinku "M jak miłość" pojawi się w klinice po przesyłkę, niespodziewanie spotka Wójcika, który będzie naciskał na operację syna. Puści mu wiadomość od Anety.

Nagranie porwanej Anety w 1879 odcinku "M jak miłość". Zażąda od Olka operacji syna Wójcika

– Panie doktorze, mój syn jest u was od wczoraj na oddziale. Czuje się coraz gorzej, ma kłopoty z chodzeniem. Dzisiaj czeka go operacja, a ja bardzo proszę, żeby to pan ją przeprowadził - zacznie Wójcik. – Bardzo mi miło, że pan ceni moje umiejętności, ale ja nie operuję. Jestem na urlopie - odmówi Olek. – Rozumiem, ale to jest wiadomość od pańskiej żony… - Wójcik odtworzy nagranie, na którym Aneta będzie błagać męża o posłuszeństwo. – Zrób to, co ci każą. Nie wypuszczą mnie, dopóki nie przeprowadzisz operacji.

Olek w potrzasku w 1879 odcinku "M jak miłość" po porwaniu Anety

Szantaż Wójcika wobec Olka w 1879 odcinku "M jak miłość" będzie wyjątkowo okrutny. Z jednej strony życie dziecka, z drugiej bezpieczeństwo Anety. Przerażony Olek będzie musiał podjąć decyzję, która zmieni wszystko. Stanie przed dramatycznym wyborem, nie wiedząc, że Wójcik go oszukuje.

Aneta nie zostanie porwana w 1879 odcinku "M jak miłość" przed ludzi Wójcika! Nagranie zostanie sfałszowane, głos żony Olka podrobiony, by Chodakowski podjął się operacji.

– Przysięgam panu, że pańskiej żonie włos nie spadnie z głowy, ale niech pan uratuje moje dziecko… - zaszantażuje Olka bezwzględny Wójcik.

Szantażysta Olka w 1879 odcinku "M jak miłość" przyzna się do oszustwa

Ze strachu o Anetę w 1879 odcinku "M jak miłość" Olek złamie swoje zasady i stanie na sali operacyjnej mimo ogromnego ryzyka, wątpliwości we własne siły. A kiedy operacja syna Wójcika zakończy się sukcesem, szantażysta przyzna się do oszustwa. Dopiero po rozmowie z Anetą Olek odetchnie z ulgą. Nie przyzna się jednak żonie, że padł ofiarą szantażu ojca małego pacjenta. Dzięki tej operacji Olek odzyska w końcu dawną pewną siebie jako chirurg.