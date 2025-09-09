M jak miłość, odcinek 1879: Aneta porwana! Upiorny szantażysta Olka zażąda operacji w zamian za wolność jego żony

„M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W nowych odcinkach „M jak miłość” dramat rodziny Chodakowskich coraz bardziej się pogłębi. Wkrótce zaprzyjaźniony z Olkiem profesor Martin Follet zadzwoni do Olka z rozpaczliwą prośbą – tylko on może przeprowadzić operację chłopca, któremu grozi trwały paraliż po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Dla doświadczonego chirurga to zabieg niezwykle trudny, wymagający nie tylko precyzji, ale też pełnej formy psychofizycznej. Olek szczerze wyzna, że nie czuje się na siłach, by chwycić za skalpel. Świadomość, że przez covid wciąż walczy z problemami neurologicznymi, brakiem koncentracji i przewlekłym zmęczeniem, sprawi, że podejmie dramatyczną decyzję i odmówi. To nie koniec…

Olek przymuszony do operacji pacjenta. W 1879 odcinku „M jak miłość” porwą Anetę!

Jego sprzeciw wywoła wściekłość ojca chłopca. Mirosław Wójcik przyzwyczajony do tego, że zawsze dostaje, czego chce, nie zatrzyma się przed niczym. Wcześniej ostrzeże, że zmusi Chodakowskiego do operacji choćby siłą. W 1879. odcinku serialu Olek usłyszy szokującą wiadomość: Aneta (Ilona Janyst) została porwana!

Szantaż będzie bezwzględny – Chodakowski odzyska żonę tylko wtedy, gdy podejmie się ryzykownego zabiegu. Dla Olka to będzie dramatyczna gra o życie ukochanej. Czy aby na pewno lekarka będzie więziona, przetrzymywana gdzieś bez własnej woli? Czy to tylko chora gra, by „mieć w garści” Olka.

Aneta wyjdzie cało ze starcia z wrogiem Olka? Są dowody

Widzowie zobaczą Olka w jednym z najtrudniejszych momentów życia - rozdartego między lękiem przed kolejną porażką a desperacką próbą ocalenia żony. Zdradzamy, że prawdopodobnie nie dojdzie do ostatecznych, koszmarnych wydarzeń. Jeszcze podczas wakacji serialowe małżeństwo wrzucało zdjęcia i wideo zza kulis kręcenia nowego sezonu. Anetę i Olka było widać m.in. podczas wesela Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). To jednak nie oznacza, że wróg nie jest groźny…