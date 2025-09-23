M jak miłość, odcinek 1878: Marcin zdziwi się jak chcą dorwać Dominika Walata. Powstrzyma nielegalne działania w Grabinie? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1878 odcinku „M jak miłość” sprawa Franki (Dominika Kachlik) nabierze dramatycznego obrotu. Przypomnijmy, że do tragedii Zduńskich doszło, gdy Paweł (Rafał Mroczek) wracał z żoną i synkiem Antosiem (Mark Myronenko) z Grabiny do Warszawy. Szczęśliwy powrót z wizyty u Barbary (Teresa Lipowska) przerwał nagle szaleńczy rajd Dominika Walata (Bartosz Surówka). Rozpędzony quad zmusił Zduńskiego do gwałtownego manewru, auto przewróciło się na bok, a Franka walczyła o życie na stole operacyjnym. Sprawca uciekł i dzięki wpływowemu ojcu do tej pory pozostaje nietykalny.

Marcin na tropie Dominika

W 1878 odcinku „M jak miłość” Mostowiakowie nie wytrzymają bezczynności policji. Basia (Karina Woźniak) wraz z Kacprem (Bartosz Ziewiec) postanowią sami prowadzić śledztwo, a ich działania szybko zwrócą uwagę Marcina. Chodakowski, który przyjedzie do Grabiny, wykorzysta swoje doświadczenie i od razu potwierdzi, że trop prowadzi do Dominika Walata.

Jednak mieszkańcy wsi będą chcieli iść jeszcze dalej. W kuchni u Mostowiaków zjawi się Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), która nie będzie owijać w bawełnę.

Kisielowa zaplanuje zemstę na sprawcy wypadku

- Policja się obija, zresztą tak jak zawsze, ale ja tego nie daruję! – zapowie twardo sołtysowa, ku zaskoczeniu Marcina.

Chodakowski natychmiast zrozumie, że Zofia planuje wziąć sprawy w swoje ręce.

- Pani Kisielowa, to nie jest legalne – przypomni spokojnie, próbując ostudzić jej emocje. Ale seniorka nie ustąpi ani na krok.

- To jest wojna! Jeńców nie bierzemy! – wyzna bez wahania.

Marcin będzie musiał zapanować nad sytuacją, bo nielegalne działania mogłyby tylko zaszkodzić Mostowiakom i całej Grabinie. 1878 odcinek „M jak miłość” pokaże, że choć determinacja mieszkańców jest ogromna, to tylko legalne metody Marcina i wsparcie policji mogą doprowadzić do upadku bezczelnego Walata.