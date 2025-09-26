M jak miłość, odcinek 1878: Marcin w szpitalu u Franki da poważne ostrzeżenie. Będzie gotów walczyć o Zduńśką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1878 odcinku "M jak miłość" Marcin zacznie prężnie działać w Grabinie, by sprawca wypadku Franki i Pawła odpowiedział za szokujący czyn. Spowodowanie wypadku to jedno, ale ucieczka z miejsca zdarzenia, nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym, to już zupełnie inna sprawa. Dominik Walat cały drży na myśl, że mógłby iść siedzieć, ale ma zabezpieczenie w postaci działań wpływowego ojca. Póki co policja nie udowodniła, że Dominik to sprawca wypadku i to jemu należy się kara.

Marcin w szpitalu u Franki w 1878 odcinku "M jak miłość"

Chodakowski przejmie śledztwo w sprawie wypadku Franki. Stawi się nawet w szpitalu, by na miejscu porozmawiać ze Zduńskimi. Doskonale rozumie, że znaleźli się w trudnej, przykrej sytuacji i nawet nie są w stanie uzyskać sprawiedliwości. Od takich zadań jest właśnie Marcin. Doświadczony detektyw priorytetowo postawi kiepską sprawę Franki i Pawła. Pójdzie do szpitala nie tylko w odwiedziny, najważniejszym punktem będzie ostrzeżenie Pawła...

Marcin da Pawłowi ostrzeżenie

Chodakowski całkiem słusznie stwierdzi, że działanie na własną rękę to najgorsze, co Zduński może zrobić. Owszem, policja nie będzie zbyt skuteczna, bo sprawca wypadku w 1878 odcinku "M jak miłość" nadal nie będzie znany. Przynajmniej nie do momentu, w którym Marcin odwiedzi Frankę w placówce. Kiedy poszkodowana góralka uda się na nadania, Chodakowski zwróci się bezpośrednio do Pawła. Trafnie oceni, że Zduński jest gotowy zrobić wszystko, byle nawet w nieodpowiedzialny sposób ukarać sprawcę wypadku.

- Paweł, posłuchaj... Jeżeli policja nic nie znajdzie, to ja zostanę tutaj, przyjadę na dłużej, pomogę ci najlepiej jak będę potrafił, dobra? - zaproponuje Marcin w 1878 odcinku "M jak miłość" - Dzięki... - uzna niepewnie Paweł przybity faktem, że nadal nikt nie odpowiedział za to, co stało się jego ukochanej. - Niestety nie ma świadków, więc to może dłużej potrwać... - uprzedzi detektyw. - Jeszcze jedno, nie działaj na własną rękę, dobrze? Nie zrób żadnego głupstwa, bo potem będziesz tego bardzo żałował. Wiem to z własnego doświadczenia - zakomunikuje Marcin.

Niestety już wiadomo, że Paweł wywinie wszystkim spory numer. Mimo uprzedzeń od Chodakowskiego, Zduński wkrótce dopadnie Walata... To naprawdę może się źle skończyć.